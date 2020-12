IL PRINCIPE CHE HO SEMPRE SOGNATO/ Su Rai 2 il film con Roxanne McKee

Oggi, giovedì 24 dicembre 2020, alle 14.00 su Rai 2 va in onda la commedia sentimentale “Il principe che ho sempre sognato”. Si tratta di un film realizzato nell’anno 2020 grazie a una coproduzione tra Francia e Bulgaria e che è stato direttamente distribuito nel settore televisivo e in quello dell’home video. La regia del film è stata affidata a Todor Chapkanov, che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast troviamo Roxanne McKee, David Witts, Sophie Ward, Sophie Vavasseur, James Weber Brown e Austin Gullett.

Il principe che ho sempre sognato, la trama del film

Amanda Eastman (Roxanne McKee) lavora come assistente per una fotografa molto famosa. Quando il suo capo riceve l’invito della famiglia reale per immortalare i festeggiamenti natalizi nel regno di Pantrea, Amanda chiede di poter realizzare lei questo lavoro ma il capo respinge la sua richiesta. Amanda decide di fare una pazzia, grazie all’aiuto della sua amica Sunny (Manal El-Feitury): prende il posto della fotografa e si presenta al cospetto della famiglia reale fingendosi lei. A palazzo incontra re Buckley (James Weber Brown), la regina Gloriana (Sophie Ward) e il principe Leopoldo (David Witts), di cui si innamora perdutamente. Purtroppo il giovane erede al trono è già promesso a Caterina (Sophie Vavasseur), una duchessa disposta a tutto pur di sposare il principe e un giorno diventare regina. Ma anche Leopoldo è rimasto affascinato dalla fotografa: i due giovani riusciranno a coronare il loro sogno d’amore?



