Il principe delle donne, film su Italia 1 diretta da Reginald Hudlin

Mercoledì 14 maggio 2025, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:50, verrà trasmessa la commedia romantica Il principe delle donne. Siamo nel 1992 e il regista Reginald Hudlin (che nel 2017 girerà il bellissimo Marcia per la libertà) mette insieme un cast quasi interamente afroamericano.

Al centro della scena c’è Eddie Murphy nei panni di Marcus Graham. A dargli filo da torcere troviamo Robin Givens, la sua nuova capa, bella quanto calcolatrice, e una giovanissima Halle Berry, che interpreta Angela, la collega dolce e sognatrice. Ma non finisce qui, perché spuntano facce come Martin Lawrence e Grace Jones a regalarci momenti esilaranti. La colonna sonora è a tinte R&B anni ’90 curata da Marcus Miller.

La trama del film Il principe delle donne: un “dongiovanni” sedotto e abbandonato da una donna

Ne Il principe delle donne, Marcus Graham è un uomo a cui sembra non mancare nulla: lavoro top, casa perfetta e una lista di donne che farebbe invidia a Casanova. La sua regola? Sedurre, conquistare, e via verso la prossima, senza legami. Ma questo bel castello di carte inizia a traballare quando in ufficio arriva lei, Jacqueline Broyer, che diventa addirittura il suo capo.

Jacqueline non è solo splendida e in carriera, ma gioca allo stesso gioco di Marcus, forse anche meglio. È furba, sa come usare il fascino e tiene le emozioni sotto chiave. Per Marcus è uno shock: per la prima volta, è lui a sentirsi “usato” e messo da parte. Tutta la sua sicurezza da playboy va in pezzi e si ritrova a fare i conti con un lato di sé che non voleva vedere, assaggiando la stessa medicina che lui propinava alle altre. Mentre Marcus lecca le ferite inferte da Jacqueline, inizia a guardare con occhi diversi Angela Lewis, la collega artista che ha sempre avuto un debole per lui.

Angela è l’opposto di Jacqueline: sincera, gentile, cerca un rapporto vero. Uscendo con lei, Marcus scopre cosa significa fidarsi e rispettarsi. Le vecchie abitudini sono dure a morire e il fantasma di Jacqueline è sempre lì, pronto a rovinare tutto. Il film ci racconta questa trasformazione con ironia e un tocco di eleganza, facendoci vedere che forse, anche il cuore più incallito può cambiare.