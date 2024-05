Il principe delle donne, Italia 1/ Trama e cast del film con Eddie Murphy, oggi 15 maggio 2024

Il principe delle donne, cast del film diretto da Reginald Hudlin

Mercoledì 15 maggio 2024, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23,45, verrà trasmesso il film Il principe delle donne, una commedia diretta da Reginald Hudlin, tra i produttori di Django Unchained di Quentin Tarantino e il cui film di maggior successo è House Party (1990). Il titolo originale inglese è Boomerang, nome-metafora che rende l’idea su cui si costruisce la trama: Marcus Graham (interpretato da Eddie Murphy) è un donnaiolo e maschilista, ma viene ripagato con la stessa moneta dal suo nuovo capo, Jacqueline Broyer (Robin Givens).

Altri attori importanti nel cast del film Il principe delle donne sono Halle Berry, David Alan Grier e Martin Lawrrence. Un aspetto degno di nota di questo film è la sua colonna sonora, prodotta da Marcus Miller, che ha raggiunto il quarto posto nella Billboard 200 e il primo posto nella Top R&B/Hip-Hop Albums ed è considerato uno dei più grandi bassisti del mondo, con collaborazioni che vanno da Miles Davis a Eric Clapton. La commedia è stata ideata e scritta da Murphy stesso, insieme a Barry W. Blaustein e David Sheffield, con cui aveva collaborato già in Saturday Night Live. L’idea di fondo che guidava il trio era quello di elaborare una commedia romantica originale e unica nel suo genere.

La trama del film Il principe delle donne: un maschilista diventa lui stesso vittima delle donne

Ne Il principe delle donne, protagonista del film è Marcus, un imprenditore di successo noto per essere un donnaiolo. Tutto cambia quando Marcus incontra Lady Eloise, il futuro capo della società a seguito di una fusione aziendale. Inaspettatamente, infatti, la situazione si capovolge e l’uomo finirà per vivere esattamente i comportamenti che adottava lui stesso con le donne.

Lady Eloise dirà a Marcus che può essere promosso a capo del dipartimento di marketing, invitandolo poi a casa sua per una cena. Marcus, con la promozione in mente, accetterà e andrà a letto con la donna, per poi scoprire il giorno dopo – per bocca di Jacqueline Broyer – che essa non aveva alcun ruolo decisionale effettivo in azienda.

Sarà, infatti, la stessa Jacqueline a ottenere la promozione che Marcus desiderava. Dopo una serie di eventi, Marcus inizierà a frequentare proprio Jacqueline, paradossalmente innamorandosene ma venendo allontanato. A questo punto il suo interesse, nel tentativo di tornare alle vecchie abitudini di donnaiolo, saranno per Angela, la fidanzata di Gerard. Ma anche in questo caso si assiste a un ironico capovolgimento: sarà infatti quando anche Angela allontanerà Marcus, che lui capirà di essersi innamorato di lei…











