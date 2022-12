Il principe dimenticato, in prima serata su Rai 2/ Tutte le curiosità sul film

Il principe dimenticato: la trama del film che ha incassato 4,9 mila euro

Il principe dimenticato è una commedia che andrà in onda questa sera, mercoledì 14 dicembre, in prima serata su Rai 2. Il film è incentrato sul rapporto tra un padre vedevo, Djibi e la sua bambina Sofia che considera la figura paterna un’eroe. Il protagonista che di giorno è un guardiano dei parcheggi, di notte entra nei sogni di sua figlia diventando il suo principe inventando per lei castelli, draghi e luoghi incantati.

Ben presto però, Sofia diventerà sempre più grande preferendo sognare la sua giovane cotta Max un coetaneo di cui è invaghita. Djibi fa fatica ad accettare che la sua bambina stia crescendo e si allontani da lui e cerca di capire come fare a rimanere l’eroe di Sofia. Ad aiutare l’uomo ad accettare la crescita di sua figlia, si insinua una vicina di casa, Clotilde, molto particolare e un po’ folle che dispensa consigli per migliorare il loro rapporto.

Il principe dimenticato: tutte le curiosità sul film

Il principe dimenticato è una commedia francese nata dalla regia di di Michel Hazanavicius con attori quali: Omar Sy, François Damiens, Bérénice Bejo, Théo Hellermann, Oudesh Rughooputh, Henri Giey. La pellicola uscita l’1 luglio del 2020 ha incassato ha incassato 4,9 mila euro.

Come riporta mymovies.it: “Le riprese de Il principe dimenticato sono durate ben undici settimane, si sono svolte tra Parigi, Suresnes e gli studios di Bry-sur-Marne e sono terminate a ottobre del 2018, come ha fatto sapere Omar Sy via Instagram con un post che celebrava la fine dei lavori dopo oltre due mesi.” Il regista della commedia è noto per aver girato The Artist nel 2011 che è stato successivamente premiato con l’Oscar al Miglior Film e alla Miglior Regia.

