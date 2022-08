Il principe e la ballerina/ Su Rete 4 il film con Marilyn Monroe e Laurence Olivier

Il principe e la ballerina, film di Rete 4 diretto da Laurence Olivier

Il principe e la ballerina va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 4 agosto, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola britannica realizzata nel 1957 dalla casa cinematografica Marilyn Monroe production con la regia di Laurence Olivier mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati firmati da Terence Rattigan. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jack Cardiff, le musiche della colonna sonora sono state composte da Richard Addinsell mentre il montaggio è frutto del lavoro di Jack Harris.

QUASI NEMICI/ Film Rai 3: Camélia Jordana miglior attrice esordiente

Nel cast Il principe e la ballerina spicca la presenza di Marilyn Monroe e di tanti artisti che all’epoca erano molto famosi e tenuti in grande considerazione come lo stesso Laurence Olivier, Sybil Thorndike, Jeremy Spenser, Richard Wattis, Paul Hardwick e David Horne. Uno dei principali protagonisti di questo film è appunto l’attore e regista britannico Laurence Kerr Olivier nato a Dorking il 22 maggio del 1907 e scomparso nel luglio del 1989. Un grande protagonista del cinema internazionale capace di raccogliere ben 4 premi Oscar tra il 1947 e il 1979. Il suo esordio è arrivato nel 1930 con il regista Gustav Ucicky nel film The Temporary Widow per poi far parte di altre pellicole che hanno fatto epoca come La voce nella tempesta, Orgoglio e pregiudizio, Elisabetta d’Inghilterra, Il grande ammiraglio, Enrico V, Riccardo III, Spartacus, Khartoum, L’uomo venuto dal Cremlino, Nicola e Alessandra, Dracula e molti altri.

Tata giramondo missione Canada/ Su Canale 5 il film con Saskia Vester

Il principe e la ballerina, la trama del film

In Il principe e la ballerina ci troviamo a Londra nei primi anni del Novecento, in particolar modo nel 1911 quando si sta per celebrare l’incoronazione di re Giorgio V. Si tratta di un evento particolarmente atteso a livello internazionale al quale prenderanno parte tantissimi re e rappresentanti di famiglie reali anche perché durante quel periodo l’Inghilterra era all’apice della suo impegno di colonizzazione di un vero e proprio impero. Tra i vari ospiti che prendono parte alla celebrazione c’è anche Carlo, il principe reggente di un piccolo Stato che si trova nella zona dei Carpazi. Durante il periodo in cui il principe rimane ospite nella città britannica fa la conoscenza una bellissima ed esuberante ballerina americana di nome Elsa.

I temerari/ Su Rete 4 il film con Gene Hackman e Deborah Kerr

Inizialmente tra i due nasce una bella amicizia anche perché la donna si dimostra un’abile e scaltra stratega soprattutto quando riesce a risolvere un pericoloso intrigo di corte dimostrando acume e spirito di osservazione. Il rapporto sempre più stretto tra la ballerina e il principe sta per avere un lieto fine perché tra i due scoppia l’amore nonostante la differenza di classe e soprattutto delle leggi non scritte che di fatto vietavano ai regnanti di mischiare il proprio sangue nobile con quello di persone socialmente ritenute a un livello più basso. I contrasti che i due incontrano per poter vivere il loro amore saranno veramente molto forti così cercano di vivere quanto più possibile la loro storia d’amore ma a un certo punto terminate le celebrazioni per l’incoronazione del re d’Inghilterra, non potranno fare altro che dirsi addio momentaneamente con la promessa in un giorno di potersi sposare non appena il giovane figlio del principe, Nicola, potrà salire al trono occupandosi di tutte le impellenze della vita politica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA