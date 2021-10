Il principe e la ballerina/ Su Rete 4 il film con Marilyn Monroe (oggi, 13 ottobre)

Oggi pomeriggio, mercoledì 13 ottobre, alle 16.30 su Rete 4 va in onda il film del 1957 “Il principe e la ballerina” (titolo originale “The Prince and the Showgirl”). Si tratta di una commedia romantica diretta e interpretata da Laurence Olivier, libero adattamento dell’opera teatrale “The Spleeping Prince” di Terence Rattingan. Nel cast oltre a Laurence Olivier, compaiono Marilyn Monroe nel ruolo della protagonista Elsa, Sybil Thorndike (la regina madre), Jeremy Spenser (re Nicola) e Richard Wattis (Northbrook).

L'occhio caldo del cielo/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas (oggi, 12 ottobre)

Il principe e la ballerina, la trama del film

Il film è ambientato a Londra nel giugno 1911. Giorgio V sarà incoronato re il 22 giugno e nei giorni precedenti in città arrivano molti importanti dignitari. Tra coloro che arrivano ci sono il sedicenne re Nicola VIII del paese balcanico di Carpazia, con suo padre, il principe reggente Carlo (Laurence Olivier), e sua nonna materna.

The Equalizer: Senza perdono, Rai 2/ Antoine Fuqua dirige un film a ritmo serrato

Carlo viene portato a vedere lo spettacolo musicale “The Coconut Girl”. Durante l’intervallo, il principe reggente incontra il cast nel backstage dove conosce la ballerina Elsa (Marilyn Monroe) e le invia un invito formale per cenare insieme all’ambasciata dei Carpazi. Grazie alle sue doti e alla sua sensibilità, la ballerina risolve abilmente un intrigo di corte ai danni di Carlo. Alla fine la coppia si scopre innamorata, lasciandosi con la promessa di sposarsi non appena Nicola salirà al trono.

LEGGI ANCHE:

Titanic, Canale 5/ Il film dell'esplosione definitiva di Leonardo DiCaprio

© RIPRODUZIONE RISERVATA