Un nuovo scandalo ha travolto la Famiglia Reale: la verità sul rapporto tra il principe Harry e lo zio Andrea

Caos tra il principe Harry e la Famiglia Reale. Cosa sta succedendo? Recentemente, l’uscita di un nuovo libro dello scrittore Andrew Lownie, chiamato “Entitled: The Rise and Fall of The House of York” ha scatenato una nuova ondata di polemiche nel Regno Unito. Al centro della bufera, ancora una volta, si trovano due volti molto discussi della Royal Family: Harry e lo zio Andrea, figlio della Regina Elisabetta II. Nel manoscritto, infatti, si racconta la vita del principe Andrea, del suo rapporto turbolento con la famiglia, del discusso legame con Sarah Ferguson e delle recenti accuse che lo hanno coinvolto.

Principe Harry: "Voglio riconciliarmi con la mia famiglia"/ Ma William minaccia la revoca dei titoli

Ebbene, una delle rivelazioni più clamorose riguarda un presunto episodio avvenuto nel 2013 durante una riunione familiare proprio con Harry. Secondo quanto riportato da Lownie, il secondogenito del Re Carlo III avrebbe perso la calma dopo aver scoperto che lo zio avrebbe parlato di lui negativamente alle sue spalle, definendo la moglie Meghan Markle un'”opportunista” e sostenendo che il loro matrimonio non sarebbe durato a lungo. Da lì sarebbe nata una lite degenerata in violenza, durante la quale Harry avrebbe sferrato un pugno all’ugola che avrebbe lasciato Andrew con il naso sanguinante.

Meghan Markle, confessione choc dopo l’uscita del libro di Kate Middleton/ “Ho pensato al suicidio dopo che…”

Scontro tra il principe Harry e lo zio Andrea: tutti i dettagli

Le rivelazioni contenute nel libro di Andrew Lownie hanno inevitabilmente alimentato un acceso dibattito nel Regno Unito. Di conseguenza, il team del principe Harry ha replicato prontamente alla polemica, respingendo ogni accusa e definendola “infondata, grave e diffamatoria“. Secondo il portavoce, né lo scontro fisico né le frasi attribuite ai due reali sarebbero mai accaduti. Non solo, è stato smentito categoricamente qualsiasi commento offensivo rivolto a Meghan Markle, così come qualsiasi episodio di violenza tra Harry e il principe Andrea.

Dal canto suo, però, Lownie difende la veridicità del suo racconto, affermando di aver ottenuto le informazioni da fonti dirette, vicine al duca di York. Lo scrittore ha anche precisato di non aver mai cercato il consenso di Harry o del suo entourage prima della pubblicazione, rivendicando la piena autonomia del proprio lavoro.