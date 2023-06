Il principe Harry e Meghan Markle stanno per divorziare?/ Il retroscena sul ritorno a Londra

Il principe Harry e Meghan Markle, il “caso” della stanza d’albergo

La storia d’amore tra Harry e Meghan Markle continua ad essere al centro di rumor e indiscrezioni non propriamente positive. Il matrimonio tra i due è stato diverse volte considerato in bilico, tra dinamiche di famiglia e presunti malumori reciproci. Alla fine però si è sempre tutto risolto con un nulla di fatto e le uscite pubbliche, con tanto di smentite, avevano messo a tacere i più “maligni”. Negli ultimi giorni le ombre sulla relazione sembrano essersi fatte ancora più insistenti per via di alcuni dettagli che non sfuggono all’attenzione degli esperti del settore.

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle questa volta potrebbe essere realmente prossimo alla conclusione. Pare infatti che il principe abbia stabilmente una camera d’albergo prenotata a suo nome; quasi come se dovesse essere pronta all’evenienza. Inoltre, è da sottolineare quanto le uscite pubbliche siano ormai ridotte all’osso; sempre meno spesso i due vengono visti insieme ed è questo un ulteriore dettaglio che avvalora la tesi di un’imminente rottura tra il principe Harry e Meghan Markle.

Il principe Harry e Meghan Markle, possibile crisi: il retroscena di un aristocratica

Di pari passo con i rumor riferiti alla possibile rottura imminente tra il principe Harry e Meghan Markle, molti si domandano quali sarebbero dunque le ragioni che impedirebbero per il momento alla coppia di separarsi. A tal proposito, il settimanale Oggi spiega come dietro la scelta potrebbero esserci ragioni di tipo commerciale ed economico. Non a caso, i due hanno in essere contratti milionari con diversi colossi; da Netflix a Spotify, passando per Penguin Random House. L’intenzione sarebbe dunque di non perdere queste opportunità professionali e attendere il momento giusto per prendere strade diverse.

In aggiunta, l’aristocratica Lady Colin Campbell – spiega il settimanale – avrebbe rivelato come il principe Harry abbia contattato già da mesi alcuni avvocati divorzisti. Le ragioni sarebbero da ricondurre alla “voglia” di riflettori di Meghan Markle a dispetto dell’attenzione per la privacy del consorte. Sempre Oggi spiega come l’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, sia convinto che la coppia non sia ancora “scoppiata” per amore dei figli Archie e Lilibet. Pare inoltre che il principe Harry stia meditando su un possibile ritorno a Londra; è lecito chiedersi se la scelta possa includere sua moglie Meghan Markle oppure no. Tale questione sarebbe poi legata alla questione del consumo di droghe – rivelata dal principe nella sua autobiografia – che potrebbe portare alla perdita del visto americano.











