Il Processo 2, ci sarà la serie tv?/ Dubbio ascolti, parla Daniele Cesarano

Ci sarà Il Processo 2? Latitano notizie ufficiali riguardo la serie tv ma…

Giunge al termine questa sera la serie tv Il Processo, la fiction di Canale 5 che ha visto Vittoria Puccini nei panni della protagonista. In vista del gran finale, la domanda del pubblico rimane una: ci sarà anche una seconda stagione? Partiamo col dire che, al momento, non ci sono notizie ufficiali in merito. Mediaset non ha ancora dato comunicazioni sul destino della fiction con Vittoria Puccini anche se qualche dichiarazione è stata rilasciata dal direttore fiction Mediaset Daniele Cesarano. Ai microfoni di TvSerial, ha infatti spiegato: “Mediaset è stata per dieci anni il principale produttore di fiction sia in termini di qualità sia in termini di innovazione”, l’idea è infatti quella di “accontentare un pubblico più largo possibile con un prodotto che abbia una sua identità molto precisa e molto forte”.

Il Processo 2: i dubbi sulla seconda stagione della serie tv

In questa serie di fiction è compresa anche Il Processo. Ma all’interno del progetto di cui parla Daniele Cesarano è prevista anche una seconda stagione? Su questo il direttore rimane in silenzio e non si sbilancia, anche perché l’ok da Mediaset ancora non è arrivato. C’è da ricordare che un aspetto fondamentale da valutare in questo senso sono gli ascolti della fiction. Confrontando quelli delle prime puntate si nota un risultato probabilmente non del tutto soddisfacente. Il Processo non è mai riuscita a vincere la battaglia di ascolti con la Rai e questo potrebbe scoraggiare la produzione di una seconda stagione. Bisognerà dunque vedere quali saranno i risultati della puntata finale che, ricordiamo, va in onda questa sera, 13 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa.

