IL PROCESSO, CANALE 5/ Anticipazioni 29 novembre: il thriller con Vittoria Puccini

IL PROCESSO, LA FICTION

Al via la fiction italiana Il processo: la prima puntata andrà in onda nel prime time di Canale 5 di oggi, venerdì 29 novembre 2019. La regia è di Stefano Lodovichi, mentre l’ideatore è Alessandro Fabbri, in collaborazione con Enrico Audenino e Laura Colella: quattro serate da non perdere per un intricato giallo pieno di colpi di scena e ambientato nella bella Mantova. Alla guida del cast troveremo invece Vittoria Puccini, nei panni della PM Elena Guerra, e Francesco Scianna in quelli dell’avvocato Ruggero Barone. Due personalità all’opposto che si scontreranno e incontreranno in occasione di casi da risolvere. Elena infatti è una donna fuori dal comune che non è riuscita a voltare pagina in seguito ad un trauma subito anni prima. Rugero invece ha una visione opposta della legge e farebbe di tutto per riuscire ad emergere come avvocato, tanto da mettere in atto delle strategie che metteranno a dura prova l’equilibrio della Guerra. Il cast del thriller puà contare anche sulla presenza di Maurizio Lastrico e del suo Giovanni Malaguti, un esperto d’arte e marito della protagonista, oltre a Alessandro Averone nei panni di Stefano Lanzoni, l’ex fidanzato della PM, con cui condivide un segreto che nessuno conosce. La famiglia della Guerra può contare inoltre sul padre Giancarlo, interpretato da Roberto Herlitzka e magistrato antimafia più che apprezzato, oltre che sull’amica Francesca Donati, l’assistentecon il volto dell’attrice Lisa Galatini. Per l’avvocato di Scianna invece troviamo il socio Ottavio Arrigoni, ovvero l’attore Marco Baliani, e l’investigatore che lavora da tempo con Ruggero, Vittorio De Grandis. Il suo ruolo è affidato a Giordano De Plano. Nella premiere avremo anche modo di conoscere Angelica Petroni, ovvero Margherita Caviezel. Si tratta di una ragazza tormentata che darà vita al primo caso su cui si scontreranno Elena e Ruggero. Della sua morte è sospettata Linda Monaco (Camilla Filippi), una donna in vista e figlia dell’imprenditore Gabriele, interpretato da Tommaso Ragno. Ha inoltre un matrimonio infelice con Claudio Cavalleri (Michele Morrone), che prima della sua morte inizierà una relazione con Angelica. Infine troveremo Pia Lanciotti nei panni del PM capo Fabrizia Furlan; Euridice Axen (Mara Raimondi) in quelli di un avvocato dei Monaco e Simone Colombari nel rolo di Giacomo Andreoli, un agente che è stato appena trasferito in Procura.

IL PROCESSO, ANTICIPAZIONI DEL 29 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 1 – Il marito di Elena riceve un incarico a New York e la PM non esita un attimo a pensare di seguirlo, lasciando persino il suo lavoro. Il destino però si metterà contro di lei grazie all’arrivo di un nuovo caso: la diciassettenne Angelica viene uccisa e per la Guerra diventa un affare personale, visto che ha un legame con la vittima. Le indagini però interessano anche Barone, un avvocato che vede nel caso una possibilità per emergere. Al centro dei sospetti c’è Linda, una donna in vista a Mantova che tuttavia dichiara di essere innocente. La sua posizione è ancora più complicata perchè è la figlia di uno degli imprenditori più ricchi della città. Mentre i due legali ingaggiano una battaglia senza esclusione di colpi, Ruggero scopre che Elena ha un segreto e non esiterà ad usarlo contro di lei pur di ottenere una vittoria. La Guerra però non si lascerà fermare dal proprio passato, anche grazie all’aiuto dell’assistente e amico Andreoli.

