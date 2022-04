Il Professor Cenerentolo/ Su Rai 2 il film di e con Leonardo Pieraccioni

Il Professor Cenerentolo, film di Rai 2 con Laura Chiatti e Flavio Insinna

Il Professor Cenerentolo va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 28 aprile, a partire dalle ore 21:20. È una pellicola italiana realizzata nel 2015 dalla casa cinematografica Leone film Group in collaborazione con Rai Cinema Levante film e Lotus Production.

La regia è stata curata da Leonardo Pieraccioni che ha anche scritto il soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo mentre il montaggio è frutto del lavoro di Patrizio Marone e le scenografie sono state realizzate da Francesco Frigeri. Oltre alla principale protagonista che è lo stesso Pieraccioni figurano nel cast altri attori molto conosciuti come Laura Chiatti, Davide Marotta, Flavio Insinna, Nicola Acunzo, Nicola Nocella e Massimo Ceccherini.

Il Professor Cenerentolo, la trama del film: una grande difficoltà economica

Leggiamo la trama de Il Professor Cenerentolo. Umberto è un ingegnere fiorentino che si trova in un momento di grande difficoltà economica soprattutto per quanto riguarda le finanze della sua impresa. Non riuscendo a ottenere un prestito e avendo davanti a sé ormai il fallimento dell’attività, cerca una soluzione davvero disperata ossia si presenta in banca nel tentativo di fare una rapina. Non essendo un fuorilegge ovviamente la rapina ha un esito a dir poco negativo per cui viene arrestato e condannato a una lunga detenzione presso il carcere di Ventotene in un ambiente davvero esclusivo per quanto riguarda il paesaggio naturalistico. Verso la fine della sua pena inizia a intraprendere un percorso di riabilitazione lavorando durante le ore del giorno in una biblioteca locale e soprattutto facendo da tutor alla figlia del direttore della prigione che deve superare alcuni esami di laurea.

Una sera durante un evento di natura culturale Umberto si intrattiene un po’ di più e conosce una bellissima donna di nome Morgana che per vivere fa l’insegnante di ballo. Era da tanto tempo che il suo cuore non batteva così forte per una donna e così si lascia prendere dalla situazione e decide di mentire sul suo status di detenuto facendole intendere di essere un professore che insegna nella casa circondariale. Naturalmente quando la verità emerge ci saranno delle difficoltà nel loro rapporto d’amore che potrebbe anche far saltare il tutto ma così non è perché Umberto si dimostra coriaceo e grazie agli amici tra cui Arnaldo, il proprietario della biblioteca, riesce a riconquistare la bella donna e intraprendere un percorso virtuoso insieme a lei aprendo un’attività che si occupa di cultura ma anche di recupero di oggetti scomparsi.

