Il professor Cenerentolo/ Video, su Rai 3 il film di e con Leonardo Pieraccioni

Il professor Cenerentolo va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2015 da diverse case cinematografiche tra cui la Leone film Group e Rai Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia di questo film stata curata da Leonardo Pieraccioni il quale oltre ad esserne il principale protagonista ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Fabrizio Lucci con il montaggio realizzato da Patrizio Marone mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Gianluca Sibaldi. Nel cast sono presenti oltre a Leonardo Pieraccioni anche Laura Chiatti, Davide Marotta, Flavio Insinna, Massimo Ceccherini e Sergio Friscia.

Il professor Cenerentolo, la trama del film

Ecco la trama de Il professor Cenerentolo. Umberto è un ingegnere che in ragione delle gravi problematiche di liquidità che stanno caratterizzando la sua impresa, decide un gesto disperato per poterla salvare ossia progettando una rapina in banca. Il suo tentativo si dimostra essere quanto mai frettoloso e per nulla efficace tant’è che verrà arrestato con estrema facilità dalla polizia e quindi condannato ad un periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Ventotene. Durante la detenzione si farà apprezzare per le sue nozioni culturali tant’è che verrà chiamato con l’appellativo di professore e soprattutto per un ottimo contegno mantenuto. Questo gli permette di lavorare quotidianamente come bibliotecario e soprattutto nelle vesti di tutor della figlia del direttore della prigione che ormai si sta avvicinando al conseguimento della laurea. Un giorno durante un evento socio-culturale al quale prendono parte i detenuti e la cittadina, Umberto farà la conoscenza della bella ed affascinante Morgana insegnante di ballo.

La donna sentendolo chiamare in maniera ripetuta professore inizia a pensare che si tratti di un professionista che lavora all’interno della casa circondariale per aiutare i detenuti al reinserimento nella società. Umberto si innamora follemente di lei e così inizia a frequentare in maniera clandestina la donna non rispettando gli orari di rientro in carcere. Quando la donna scopre la vera identità del professore inizialmente sentendosi tradita non vuole più vederlo, salvo poi ritornare sui suoi passi anche perché Umberto si dimostrerà essere molto serio in questa relazione e pronto a riprendere in mano la sua vita magari al suo fianco. Una divertente ma anche romantica storia d’amore che permetterà ad un uomo che evidentemente ha commesso un errore di riprendere una vita per così dire consona alle proprie esigenze.

Video, il trailer de Il professor Cenerentolo





