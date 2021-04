Il professore cambia scuola/ Su Rai 3 il film con Denis Podalydes

Il professore cambia scuola (Les grands esprits) va in onda oggi, giovedì 15 aprile, su Rai 3 alle ore 21.20. Il film del 2017 è stato diretto da Olivier Ayache-Vidal, che ne cura anche la sceneggiatura. Il regista, dopo una carriera nel giornalismo che ha plasmato il suo approccio al lavoro anche nel cinema, scrive la prima sceneggiatura nel 1997 per dei fumetti, Fox One – Armageddon.

Nel 2002 gira il suo primo cortometraggio, Undercover per cui ha vinto numerosi premi internazionali. Seguono nel 2004 Coming-out, nel 2007 il documentario Hôtel du Cheval Blanc e nel 2008 si cimenta con il teatro, mettendo in scena Il balletto dello schiaccianoci, con cui fa una tournè mondiale. Nel 2012 scrive e dirige Welcome to China.

Il professore cambia scuola, la trama del film

Il professione cambia scuola ha per protagonista François Foucault (Denis Podalydès), un insegnante di letteratura presso il Liceo Enrico IV a Parigi. Nel corso di una cena, il professore si lamenta con una funzionaria dell’educazione nazionale del pessimo stato in cui versano le scuole di periferia, sostenendo che bisognerebbe mandare dei docenti più competenti per aiutare realmente i ragazzi. François viene accontentato e si trova costretto a trasferirsi per un anno in un liceo di periferia, dove lo aspetta il peggio. L’insegnante dovrà confrontarsi con tutte le limitazioni del sistema scolastico mettendo in dubbio anche i suoi pregiudizi e i suoi principi. Come andrà a finire?

