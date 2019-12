Il professore matto/ Video, su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi, 28 dicembre)

Il professore matto animerà la seconda serata di Italia 1 di oggi, sabato 28 dicembre a partire dalle 23.20. Questo è tratto da un soggetto di Jerry Lewis e Bill Richmond, con la sceneggiatura curata da David Sheffield, Barry W. Blaustein, Tom Shadyac e Steve Oedekerk, la produzione di Imagine Entertainment, la distribuzione in Italia di Universal Pictures, le musiche di David Newman e il trucco di Rick Baker e David LeRoy Anderson. La regia è stata affidata all’americano Tom Shadyac, famoso anche per Ace Ventura – L’acchiappanimali, Bugiardo bugiardo, Patch Adams e Una settimana da Dio. Protagonista è l’istrionico Eddie Murphy, performer a tutto tondo candidato nel 2007 all’Oscar per Dreamgirls e famoso per Una poltrona per due, Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, Il principe cerca moglie, Il dottor Dolittle e Bowfinger. Al suo fianco, ecco Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith e apprezzata anche come cantante e comica. Il cast è completato da Larry Miller, John Ales, James Coburn e Jamal Mixon

Il professore matto, la trama del film

La trama de Il professore matto si apre con il professor Sharman che lasciato liberi diversi criceti che seminano il panico per il college circostante. L’uomo è obeso e sta studiando una formula per consentire alle persone di perdere peso, testata già su un criceto con successo. Tuttavia, la fuga dei criceti ha messo in crisi Sharman, al quale vengono tolti quasi tutti i fondi per la ricerca. Il professore si innamora dell’insegnante Carla e cena con la sua famiglia, formata da persone identiche a lui e tutte in sovrappeso. Dopo varie vicissitudini, Sherman decide di sperimentare il siero su se stesso con risultati inizialmente straordinari. Diventa magro in pochi secondi, assume il nuovo nome di Buddy e invita Carla ad uscire con lui. Dopo il primo bacio, Buddy torna ad essere il grasso professor Sharman. A poco a poco, la vicenda si fa sempre più complicata e paradossale, con personaggi che dimagriscono e ingrassano ad oltranza.

Il trailer de Il professore matto





