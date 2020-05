Il profumo del mosto selvatico/ Video, su Nove il film con Keanu Reeves (21 maggio)

Pubblicità

Il profumo del mosto selvatico va in onda oggi, giovedì 21 maggio, su Nove dalle 21:00. Il film, diretto da Alfonso Arau, risale al 1995 ed è un remake di una pellicola italiana del 1942, Quattro passi tra le nuvole. La pellicola è stata co prodotta da Stati Uniti, Messico e Italia e infatti nel cast ci sono attori di diverse nazionalità. Il protagonista è Keanu Reeves che interpreta il ruolo di Paul Sutton. Al suo fianco recita Aitana Sánchez-Gijón, che veste i panni di Victoria Aragon. Del cast fanno inoltre parte Anthony Quinn (Don Pedro, il nonno di Victoria) e Giancarlo Giannini (Alberto, il padre di Victoria). La pellicola è stata insignita di un Golden Globe per la migliore colonna sonora.

Il profumo del mosto selvatico, la trama del film

Ecco la trama de Il profumo del mosto selvatico. Paul Sutton torna dalla guerra e ritrova sua moglie, che ha sposato solo poco prima di partire. I due sono praticamente degli sconosciuti quando Paul, ripreso il suo lavoro di rappresentante di cioccolatini, incontra Victoria. La ragazza è incinta e il padre del bambino l’ha abbandonata. Siccome la sua è una famiglia molto all’antica, la ragazza teme la reazione di suo padre. per questo, vedendone la disponibilità, chiede a Paul di accompagnarla a casa fingendo di essere suo marito, solo per qualche giorno. Poi lui fingerà di lasciarla. Paul accetta ma dopo qualche giorno di permanenza nella vigna della famiglia di Victoria scopre che quel posto gli piace molto e anche Victoria.

