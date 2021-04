Il Punto Z, Tommaso Zorzi/ Anticipazioni e ospiti 14 aprile: Alfonso Signorini, Francesco Oppini e…

Il Punto Z, anticipazioni e ospiti puntata di oggi, 14 aprile

Tommaso Zorzi torna con il suo show e i fan non potrebbero essere più felici. Ormai il mercoledì è da tempo dedicato proprio a chi ha amato sin dall’inizio (o magari strada facendo) proprio l’influencer che sulla sua strada ha poi trovato “il destino in forma di Maurizio Costanzo” sbancando gli ascolti in seconda serata con lo storico talk che ormai lo vede protagonista al mercoledì e anche in streaming dove ha lanciato il suo Il Punto Z. Il secondo appuntamento con lo show andrà in onda oggi, mercoledì 14 aprile, alle 20.45 su Mediaset Platy Infinity mettendo insieme varietà, sorprese e ospiti sia che essi siano presenti in studio sia che siano in collegamento in streaming, ma chi si alterneranno nel “suo studio” questa sera?

Tommaso Zorzi choc a Radio105: "Ho fatto un cameo in un bukk*ke"/ Leotta sconvolta!

Alfonso Signorini e Francesco Oppini nel salotto di Zorzi insieme ad Alessia Marcuzzi

Le anticipazioni de Il Punto Z di oggi rivelano che al suo fianco ci saranno due volti noti del Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, Francesco Oppini e Alfonso Signorini. Il primo non ha bisogno di presentazioni visto che è ormai il suo amico speciale e per un certo periodo è stato il suo amore, e lo stesso possiamo dire per il secondo. Il direttore e conduttore del Grande Fratello vip 2020 si lascerà andare a confidenze e pettegolezzi magari rivelando qualcosa in più sui concorrenti che sono stati nella casa e le relative polemiche tra polemiche varie e attacchi gratuiti. L’ospite femminile invece sarà Alessia Marcuzzi. La conduttrice non è stata a Le Iene ieri sera per via della quarantena a cui è costretta essendo contatto diretto del marito Paolo risultato positivo al Coronavirus.

Tommaso Zorzi/ "Non rischio di ‘bruciarmi’, ho progetto a lungo termine con Mediaset"

Non mancherà poi la sezione Golden Social in cui Tommaso Zorzi commenterà a modo suoi i 10 commenti social (o magari meme o gif) più esilaranti del web relativi a L’Isola dei Famosi. Ciliegina sulla torta sarà il gioco dei piselli in cui l’ospite dovrà indovinare il numero di piselli contenuti in un barattolo.

LEGGI ANCHE:

IL PUNTO ZETA, TOMMASO ZORZI/ Diretta e ospiti: Giulia Salemi inizio con frecciata!

© RIPRODUZIONE RISERVATA