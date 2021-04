Il Punto Zeta, Tommaso Zorzi/ Anticipazioni e ospiti: Giulia Salemi e le domande..

Il Punto Zeta, Tommaso Zorzi: anticipazioni 7 aprile

Tommaso Zorzi, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2020 ed essere diventato un opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 taglia un altro traguardo con la conduzione del programma “Il punto zeta”, in onda ogni mercoledì, a partire dal 7 aprile, alle 20.45 su Mediaset Play, in diretta e on demand. Sarà uno show che racchiude gli elementi del varietà, del game e del late show che ha riscosso un enorme successo durante il Grande Fratello Vip 2020. Durante la prima puntata, Tommaso Zorzi riceverà il “battesimo” di Maurizio Costanzo. L’ospite della prima puntata, invece, sarà Giulia Salemi che risponderà alle domande infuocate di Zorzi, commenterà un tweet positivo e uno negativo che la riguardano. Inoltre, sulla Tommy Card scriverà un pensiero che non vorrà esprimere ad alta voce e che sarà svelato solo alla fine della puntata.

Il gioco del barattolo e parole a sorpresa

Tanti i giochi con cui Tommaso Zorzi intratterà il pubblico de “Il Punto Zeta” tra cui anche quello del barattolo, il famoso gioco di “Pronto Raffaella?” in cui, al posto dei fagioli ci saranno i piselli. In “Parole a sorpresa”, invece, l’ospite, in una lettera, scriverà ciò che non avrà il coraggio di dire in faccia al conduttore. Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini con cui Zorzi divide l’avventura all’Isola dei Famosi 2021 saranno le protagoniste della sigla “Sugli Sugli Bane Bane”. Una grande occasione per Tommaso Zorzi che, ai microfoni dell’Ansa, non nasconde la felicità per l’inizio della sua, nuova avventura. “Questo programma per me è un primo passo perché la tv la impari facendola, non esiste una scuola. E’ uno spazio cucito addosso a me e una piattaforma come Mediaset Play mi permette anche di essere un po’ meno perfetto, più ‘sporco’. I miei miti? Di certo Costanzo, da cui sto imparando tantissimo, e poi Fiorello, Maria De Filippi, Raffaella Carrà. Adoro Franca Leosini e il suo Storie maledette“, confessa.

