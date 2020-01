Il quartetto Cetra/ Protagonisti della puntata insieme a Costanzo (Il Gran Varietà)

Il quartetto Cetra sarà il protagonista, lunedì 6 gennaio, alle 23.10 su Rai 1, della terza puntata de “Il Gran Varietà”. La trasmissione condotta da Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli, propone un viaggio nei varietà che hanno fatto grande la televisione: dal bianco e nero al colore tra filmati, curiosità e aneddoti legati a programmi indimenticabili. La scorsa settimana i telespettatori hanno avuto il piacere di rivedere Mina e Raffaella Carrà alle prese con lo storico “Milleluci”, si sono anche ripercorse le più belle edizioni di “Fantastico”, e si è dato spazio a Christian de Sica e Mia Martini in “Compagnia stabile della canzone con variètè e comica finale” e Fiorello in “Stasera pago io”. La serie è dedicata al regista Antonello Falqui, scomparso lo scorso novembre. Nella seconda serata di oggi, spazio per i mitici protagonisti di canzoni indimenticabili come: Nella vecchia fattoria, Vecchia America, Un bacio a mezzanotte e I ricordi della sera.

"Il Gran Varietà" del Quartetto Cetra

Ma chi erano? Il quartetto Cetra è stato un quartetto vocale italiano, operativo a partire dagli anni quaranta formato da Felice Chiusano (Fondi, 1922 – Milano, 1990), Giovanni “Tata” Giacobetti (Roma, 1922 – Roma, 1988), Lucia Mannucci (Bologna, 1920 – Milano, 2012) e Antonio Virgilio Savona (Palermo, 1919 – Milano, 2009). Tra le loro incursioni televisive durante la carriera, ricordiamo: Poltronissima, Il Canzoniere, Il musichiere, Canzonissima e Studio Uno 1961. L’immensa discografia, parte dal 1941 e si conclude con 33 giri che datano 1971. Senza dimenticare i CD pubblicati come omaggio nel 2006, e nel 2009. Spazio anche per gli EP ma anche 45 giri e moltissimi 78 giri iniziali. Il quartetto ha avuto modo anche di lavorare in alcune pellicole. La prima per la regia di Edmondo Lozzi data 1949 e il suo titolo è “Maracatumba… ma non è una rumba”. L’ultima, in ordine di tempo è del 1961. Il film per la regia di Marino Girolami s’intitola “La ragazza sotto il lenzuolo”.

