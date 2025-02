Il ragazzo che diventerà Re, film su Italia 1 diretto da Joe Cornish

Sabato 15 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film fantasy e d’avventura Il ragazzo che diventerà Re (titolo originale: The Kid Who Would Be King). Su tratta di una produzione britannica del 2019 prodotta da Big Talk Productions e Working Title Films, con la distribuzione della 20th Century Fox. La regia è affidata a Joe Cornish, comico inglese famoso in patria in coppia con Adam Buxton nel duo Adam e Joe e che aveva esordito alla regia con Attack the Block – Invasione Aliena.

Il protagonista della storia è il giovane attore Louis Ashbourne Serkis, affiancato da Rebecca Ferguson. L’attrice ha iniziato la sua carriera nel 1999 con un debutto televisivo in una soap opera, seguito da alcune apparizioni in serie TV. Il suo esordio sul grande schermo risale al 2004, mentre il primo ruolo da protagonista arriva nel 2011 con il film En Enkel Till Antibes. Tra i suoi lavori più recenti figurano Dune: Parte I e Parte II e Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte I. Il cast è completato da Denise Gough, Dean Chaumoo, Rihanna Dorris e Tom Taylor.

La trama del film Il ragazzo che diventerà Re: l’erede di Re Artù e i moderni cavalieri della Tavola Rotonda

Il ragazzo che diventerà Re racconta la storia di Alex Elliot che, dopo essere intervenuto in difesa del suo amico Bedders contro i bulli Lance e Kaye, si ritrova coinvolto in una rissa. Per vendicarsi i bulli elaborano un piano contro Alex. Mentre il ragazzino tenta di sfuggire, si imbatte in un cantiere abbandonato dove scorge una spada conficcata nel terreno. Incuriosito, la estrae e, con il supporto di Bedders, scopre che si tratta di Excalibur, la leggendaria spada legata ai racconti dei cavalieri della Tavola Rotonda.

Nel frattempo, nelle profondità della terra, la strega Morgana si risveglia. Quando avverte che Excalibur è stata estratta, ordina ai suoi servitori di recuperare la spada e di eliminare il nuovo detentore del potere reale. Merlino si presenta ad Alex e lo libera da un demone: gli rivela che ha quattro giorni per distruggere Morgana o lei schiavizzerà l’Inghilterra. Alex, intuendo di essere un discendente di Artù per parte paterna, nomina cavalieri Lance e Kaye. Insieme a Bedders, sconfiggono tre demoni e formano una nuova Tavola Rotonda.

Merlino affida poi ad Alex il compito di trovare la prigione di Morgana. Alex affronta Morgana, che si trasforma in una creatura mostruosa capace di lanciare fiamme, ma riesce a sconfiggerla. Convinto che Morgana sia morta, Alex decide di restituire Excalibur alla Dama del Lago. Quando arriva il giorno dell’eclissi, Merlino informa Alex che Morgana è soltanto rimasta ferita. In quel momento, Alex comprende di aver infranto il Codice cavalleresco nascondendo la verità a sua madre. Alla fine, Alex riesce a riprendersi Excalibur evocando, con determinazione, la Dama del Lago.

Durante l’eclissi, Morgana arriva con il suo esercito, trasformandosi in una gigantesca forma semi-draconiana. I ragazzi combinano tattiche medievali e tecnologia moderna. Merlino utilizza un incantesimo per bandire Morgana e Alex la decapita mentre scompare, distruggendo i demoni. Dopo aver salutato Merino, Alex restituisce la spada alla Dama del Lago.