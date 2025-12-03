Il film “Il ragazzo dai capelli verdi” di Joseph Losey è del 1948, ma ha ancora molto da dire oggi, soprattutto ai giovani

C’è un film del 1948, Il ragazzo dai capelli verdi, che continua a parlarci con una forza intatta e uno stile apparentemente leggero tra il surreale e la favola morale dell’assurdità della guerra. Per la sua efficacia comunicativa meriterebbe di essere proposto ai giovanissimi d’oggi, che non hanno respirato quelle atmosfere degli anni ‘50 e ‘60, in cui era diffusa la memoria dei due conflitti mondiali.

Il ragazzo dai capelli verdi, di Joseph Losey, nacque all’indomani della Seconda guerra mondiale, quando il mondo cercava di ricostruirsi e di rielaborare le mostruosità subite. Racconta di Peter, un bambino, orfano di guerra che rimasto solo viene affidato a un simpaticissimo e amorevole parente, un cameriere comico che lavora di notte e che lascia il povero ragazzo nel tormento della solitudine e delle mille domande sulla sua precaria situazione.

Un giorno, senza motivo, i suoi capelli diventano verdi. Tutti lo osservano, lo deridono, cercano di riportarlo alla “normalità”. Ma quel colore non è un incidente: è un segno misterioso, di cui non è possibile capire l’origine e che mette in crisi la sua già difficile vita.

Scontrandosi con la derisione dei pari e la curiosità morbosa della gente, poco alla volta scoprirà dalle immagini dei manifesti di tanti bambini orfani di guerra la straordinaria missione che gli è stata affidata attraverso la sua diversità: alimentare la speranza di un mondo senza guerre evocando il ricordo delle tragedie.

Il verde dei suoi capelli diventa, così, la memoria visibile della guerra, la ferita che il mondo vorrebbe dimenticare. Peter scopre, così, alla fine della sua avventura, di essere un testimone, un piccolo profeta che ricorda agli adulti ciò che essi hanno voluto rimuovere: l’innocenza perduta, le vittime taciute, la follia che si ripete. La sua diversità è una chiamata alla responsabilità.

Losey, che di lì a poco sarà costretto all’esilio durante la stagione del maccartismo, costruisce una parabola morale: quando la società cerca di cancellare i segni della differenza è perché non vuole vedere se stessa. Il bambino, con la sua innocenza “colorata”, diventa lo specchio di un mondo adulto che teme la purezza e la memoria.

Riguardare oggi Il ragazzo dai capelli verdi significa entrare in risonanza con un paradosso della storia. Negli ultimi anni va di moda, non solo tra i giovanissimi, tingersi i capelli con colori accesi. Ma questa volta diversamente dalla bella favola di Losey manca quel messaggio di pace e di memoria, che la Terza guerra mondiale a pezzi meriterebbe di lanciare. È soltanto moda, linguaggio, libertà espressiva. Ci si tinge per gioco, per estetica, per affermazione di sé. Ma nel secondo dopoguerra quella testolina misteriosamente verde di Peter appariva come una sfida, una chiamata a vedere ciò che era stato rimosso.

Diversità e ricerca estrema dell’eccentricità hanno sempre fatto presa, ieri come oggi, tra giovani e giovanissimi alla ricerca di una propria originalità spesso in opposizione a un mondo adulto percepito come addormentato e privo di slanci etici e culturali. Senza che se la cercasse era questa la straordinaria missione affidata al destino di Peter contro la guerra.

Forse oggi il film Il ragazzo dai capelli verdi di Losey, a 70 anni di distanza, come tutti i capolavori del cinema senza età ci parla proprio in questo modo silenzioso: ci ricorda che la pace non è mai un dato acquisito, ma un segno fragile, da portare su di sé con il rischio di essere fraintesi. E che ogni volta che la memoria delle vittime si scolora è come se quel verde svanisse di nuovo dal mondo.

