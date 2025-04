Il ragazzo dai pantaloni rosa è un film che ha avuto uno straordinario successo. Racconta la storia di Andrea Spezzacatena morto suicida a 15 anni e che ha portato la madre Teresa Manes a impegnarsi per portare nelle scuole e ai giovani un messaggio positivo, la speranza che non accada più che un ragazzo venga bullizzato com’è stato per il figlio Andrea.

Il film Il ragazzo dai pantaloni rosa si avvale della regia di Margherita Ferri, a curare la sceneggiatura è Roberto Proia, il punto di riferimento è la storia raccontata dalla madre Teresa Manes nel libro “Andrea. Oltre il pantalone rosa”.

Il film Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta in modo analitico ed entrando dentro la psicologia sia della vittima di bullismo, Andrea, interpretato da Samuele Carrino, sia del bullo Christian, interpretato da Andrea Aru: è portato avanti come un racconto dal cielo che fa Andrea e in cui rivede tutti i passi di una gioventù difficile, ma a tratti emozionante, e con aperture significative come le tante nel rapporto tra Andrea e la compagna di scuola Sara, interpretata da Sara Ciocca.

Nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa la figura della madre, Teresa Manes, interpretata da Claudia Pandolfi, ha una grande importanza, a lei stanno le ultime parole che dentro il dramma sono piene di una certezza, quella che esprime in un post del 15 novembre 2024 quando scrive: “Mai come ieri ho avvertito la presenza di Andrea. Forse è davvero lui ad indicarmi una via”.

Il film Il ragazzo dai pantaloni rosa entra nei meandri di una vicenda di bullismo e mostra come le fragilità di cui tutti gli esseri umani portano le ferite possano esplodere fino a portare al suicidio: Andrea è un ragazzo che soffre la gioventù, è un ragazzo alla ricerca della sua identità, curioso di scoprire cosa sia la vita e se esista Dio come chiede esplicitamente alla nonna. Il film porta a chiedersi perché un ragazzo così decida di togliersi la vita, è la domanda che si avverte anche nella madre e che viene prima del suo impegno educativo.

Ciò che emerge nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa, quella che può essere la strada non solo per Andrea ma per tutti i giovani, è la domanda di figure positive autentiche che sappiano aprire a prospettive di vita. Questo è ciò che cerca Andrea e si trova davanti a due genitori che si dividono e lui soffre molto questa separazione, è un dramma per lui che rimane irrisolto, così forte è la questione dei compagni di scuola dove dominano i bulli, solo Sara rappresenta per lui la possibilità di una strada nuova che però non viene mai presa perché anche lui la rifiuta a un certo punto e la ritrova troppo tardi.

Ma la domanda è forte ed è il filo rosso del film Il ragazzo dai pantaloni rosa anche se non espresso con l’esplicitezza che vi sarebbe dovuta. Il bisogno di un rapporto vero, di un rapporto che abbia a cuore il destino della vita, questa è la domanda che pone il film, oltre i pantaloni rosa come dice la madre di Andrea, perché vi è un bisogno di essere che segna la gioventù più di quello d’apparire.

Così grazie a sua mamma Teresa Manes, Andrea viene sentito vivo, una presenza che chiede a lei come a Sara di essere ancor più vicini a portare la sua domanda di vivere il tempo della giovinezza come occasione affascinante di scoperta di sé e non come la condanna a subire una violenza ingiusta. Questo è il valore del film che non è solo condanna del bullismo, ma espressione del bisogno di essere e di trovare compagnie vere, amici che stanno sul cammino guardando l’altro con un amore al suo destino.

