Il ragazzo della piscina, film su Rai 2 diretto da Rolfe Kanefsky

Martedì 15 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 15:35, il film di genere thriller intitolato Il ragazzo della piscina. Il ragazzo della piscina è un progetto televisivo statunitense prodotto per il canale Lifetime nel 2020 e diretto da Rolfe Kanefsky, regista che ha lavorato a numerosi lungometraggi di questo genere, come The Black Room e Art Of The Dead.

Il lato oscuro della mia gemella, Rai 2/ Trama e cast del thriller con Lauren Swickard, oggi 15 luglio 2025

La protagonista è interpretata da Jessica Morris, conosciuta dal pubblico per il ruolo di Jennifer Rappaport nella soap opera Una vita da vivere. Al suo fianco Tanner Zagarino, attore che di recente è apparso in The Real Bros of Simi Valley: The Movie e Aftermath, ed Ellie May Darcey-Alden, attrice britannica che ha raggiunto la fama internazionale grazie al personaggio di Lily Evans nella saga fantasy campione d’incassi di Harry Potter. Nel cast anche Cynthia Aileen Strahan, Clark Moore, Luis Fernandez-Gil, Angela Nicholas e Charlie Townsend.

Anticipazioni Forbidden fruit 16 luglio 2025/ Yildiz nega la relazione con Metin, Ender accusa Zeynep

La trama del film Il ragazzo della piscina: un corteggiatore rifiutato diventa uno stalker pericoloso

Il ragazzo della piscina segue le vicende di Gale, una bella donna che di recente ha dovuto affrontare una pesante separazione e che ha deciso di voltare pagina con sua figlia Becca trasferendosi in una nuova casa. La loro nuova sistemazione è dotata di una splendida piscina, e Gale decide di farsi aiutare nella sua manutenzione da un ragazzo di nome Adam.

Quest’ultimo è un giovane dall’aspetto affascinante e tenebroso e ben presto nasce un’attrazione tra lui e Gale. La protagonista, però, non è convinta di voler approfondire la conoscenza e, per questo motivo, decide di allontanarlo, scatenando l’ira del ragazzo. Adam non desidera altro che vendicarsi, e per questo motivo avvicina l’ingenua Becca, che diventa vittima del suo piano crudele. Riusciranno madre e figlia a fare luce sulla vicenda e a liberarsi dalla presenza opprimente ed ambigua del ragazzo della piscina?

Anticipazioni Beautiful, 16 luglio 2025/ Ridge pieno di dubbi su Eric, Brooke lo consola