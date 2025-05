Il ragazzo della piscina, thriller su Rai 2 diretto da Rolfe Kanefsky

Lunedì 12 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 15:30, il thriller dal titolo Il ragazzo della piscina. Si tratta di una produzione statunitense del 2020 per Lifetime che vede alla regia Rolfe Kanefsky, film maker che ha lavorato a lungo in questo genere cinematografico a partire dagli anni ’90 con pellicole quali The Black Room e Art Of The Dead.

Iva Zanicchi choc: "Ornella Vanoni? Mi ha chiesto se ero morta"/ "Fausto Pinna sempre con me"

Nei panni della protagonista Gale troviamo l’attrice Jessica Morris, diventata famosa grazie al personaggio di Jennifer Rappaport nella serie tv Una vita da vivere.

Il ruolo dell’addetto alla piscina è affidato, invece, all’attore Tanner Zagarino, che recentemente ha preso parte ad un progetto cinematografico horror intitolato Fuga verso l’inferno: The Price We Pay. Infine, la giovane Becca ha il volto dell’attrice britannica Ellie May Darcey-Alden, nota per la sua interpretazione del personaggio di Lily Evans in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 12 maggio 2025/ Cristina lascia lo studio, Gemma in crisi

La trama del film Il ragazzo della piscina: un toy boy pericoloso

Il ragazzo della piscina racconta la storia di una donna separata di nome Gale (Jessica Morris) che, dopo la fine sofferta del suo matrimonio, ha deciso di iniziare una nuova pagina della sua vita insieme a sua figlia Becca (Ellie May Darcey-Alden), una diciottenne dall’animo ingenuo. La loro nuova casa è dotata di piscina e così Gale decide di assumere il giovane Adam (Tanner Zagarino), affinché si occupi della manutenzione.

Adam è un ragazzo di bell’aspetto e dall’aria misteriosa e, in breve tempo, inizia una relazione con la padrona di casa. Gale, però, inizia a nutrire dubbi sul loro rapporto e così allontana Adam, scatenando la rabbia del giovane.

Francesca Polizzi sbotta sui social dopo Uomini e Donne, reazione a hater/ "Gianmarco non mi ha mandato via"

È proprio quest’ultimo ad escogitare un piano crudele per vendicarsi, infatti inizia a fare avance alla giovane Becca, che diventa a sua insaputa una pedina nel gioco ambiguo dell’amato. Questa situazione porterà alla luce i sentimenti di ognuno dei personaggi, e nuove ombre si getteranno sulle loro vite: riusciranno le due donne ad uscire sane e salve da questo incubo?