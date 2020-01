Il ragazzo della porta accanto/ Curiosità e info streaming del film (12 gennaio 2020)

Il ragazzo della porta accanto è stata realizzata con un budget molto basso rispetto alle solite produzioni cinematografiche. Infatti, la spesa totale per le riprese e gli attori è stata di appena 4 milioni di dollari. Allo stesso tempo, l’incasso al botteghino è stato molto alto, con cifre che hanno superato di poco i 50 milioni di dollari. Per quanto riguarda la critica, essendo un film che appartiene al genere drammatico – thriller, qualcuno l’ha considerato quasi scontato. Non a caso, sul portale di recensioni statunitense Rotten Tomatoes, il film ha accumulato solo l’11% di recensioni positive, venendo stroncato per la sua banalità e per alcune scene al limite del ridicolo. (agg. di Matteo Fantozzi)

Il ragazzo della porta accanto: Streaming film con Jennifer Lopez

In Il ragazzo della porta accanto troviamo “una sceneggiatura che non offre molte possibilità rimanendo nell’ordinaria amministrazione narrativa che prevede una serenità iniziale con progressivi turbamenti per proseguire con più che un prevedibile crescendo”. Giancarlo Zappoli premia il film con due stellette sulle cinque messe a disposizione da MyMovies. Massimo Bertarelli su Il Giornale parla di questo film come di un “morboso giallo con la professoressa Jennifer Lopez”. Roberto Nepoti su La Repubblica punta ancora sulla protagonista, specificando: “Jennifer Lopez la bella professore cade nella trappola del giovanotto servizievole”. Il film non si regge in piedi nonostante la presenza di una centralissima JLo. Il ragazzo della porta accanto è la proposta per la prima serata di Rete 4, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo in diretta streaming grazie a Mediaset Play cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Il ragazzo della porta accanto: su Rete 4 il film con Jennifer Lopez

Il ragazzo della porta accanto è un film che andrà in onda su Rete 4 oggi 12 gennaio dalle ore 21:25. La pellicola è uscita nei cinema di tutto il mondo durante la stagione 2015. Il regista del film risulta essere Rob Cohen mentre la sceneggiatura è stata scritta da Barbara Curry. Nel film ci sono diversi attori molto importanti. La protagonista è Jennifer Lopez, affiancata da Ryan Guzman, Ian Nelson, John Corbett e Hill Harper. La fotografia della pellicola è stata curata da David Mcfarland mentre le musiche sono state realizzate da Nathan Barr e Randy Edelman.

Il ragazzo della porta accanto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il ragazzo della porta accanto. Claire Peterson è una donna forte, decisa ma anche sensibile. Claire sta passando un momento delicato della propria vita, in quanto si è da poco separata con il proprio marito. In questo periodo quindi, anche se all’esterno la donna è molto decisa al suo interno è in un completo stato di confusione. Inoltre, alla sua solitudine, la donna deve fare i conti anche con la gestione dell’adolescente Kevin, un ragazzo molto timido che a scuola è vittima delle cattiverie dei bulli. Un giorno però, le cose sembrano improvvisamente cambiare. Nella vita di Claire entra Noah, un giovane ragazzo bello ed incredibilmente attratto dalla donna. Noah sembra diverso da tutti gli altri e si ritrova ben presto a stringere un forte legame con Claire.

I due si avvicinano sempre di più, fino a quando, una sera, Noah invita Claire a cena da lui. La serata finisce con entrambi che si concedono una notte di passione ma Claire sembra ancora più confusa dopo gli avvenimenti. D’altro canto, Noah sembra aver sviluppato una vera e propria ossessione verso la donna. Con il passare del tempo, Claire si renderà conto di alcune cose che non vanno nel ragazzo della porta accanto ed arriverà a scoprire cose terribili su di lui, cercando di salvare allo stesso tempo sia la sua vita che quella del suo figlio adolescente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA