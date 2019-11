Il ragazzo della porta accanto/ Su Rete 4 il film con Jennifer Lopez (3 novembre)

Il ragazzo della porta accanto va in onda su Rete 4 durante la prima serata di oggi, domenica 3 novembre 2019 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2015 con la regia di Rob Cohen mentre la produzione è stata assicurata dalla casa cinematografica della Universal Pictures in collaborazione con altre società del settore. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati Curati da Barbara Curry, il montaggio è stato eseguito da Michel Aller, le musiche della colonna sonora sono state composte da Nathan Barr e Randy Edelman mentre nel cast sono presenti Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson, John Corbett e Hill Harper.

Il ragazzo della porta accanto, la trama del film

Ecco la trama de Il ragazzo della porta accanto. Claire è una bellissima donna che insegna all’interno di un liceo americano. Lei è soprattutto una moglie particolarmente insoddisfatta del rapporto con il marito Garrett tant’è che per via dei suoi continui tradimenti con la segretaria con cui collaborava quotidianamente si arriva alla separazione tanto dolorosa soprattutto per il loro figlio Kevin che già è di suo un ragazzo estremamente introverso nonché vittima di bullismo a scuola. Accade così che Claire si trova a dover gestire una difficile situazione in quanto oltre ai tanti impegni di lavoro deve occuparsi di un figlio che certamente sta vivendo un’età problematica soprattutto per il difficile rapporto con i propri compagni di scuola e per il dolore provato in ragione della lontananza del padre. Un giorno nei pressi della casa dove abita la donna insieme al figlio viene a vivere un giovane ragazzo di quasi 20 anni di nome Noah il quale dovrà stare in città per tutto il tempo necessario per dare supporto allo zio in una fase di riabilitazione da un brutto intervento chirurgico. Essendo un vicino di casa ben presto il ragazzo avrà modo di intrattenere un rapporto di amicizia con la professoressa la quale grazie al suo fisico statuario lo fa innamorare. Anche Claire in ragione di uno stato mentale abbastanza fragile in virtù della rottura con il marito e soprattutto in ragione dell’incredibile passione che il ragazzo ha per la letteratura, sembra essere abbastanza ben disposta nei suoi confronti. I rapporti con il passare del tempo diventano sempre più intensi fino a che una sera durante un invito a cena presso la casa del ragazzo, i due si lasciano andare ad una intensa notte d’amore e di passione. Il giorno dopo la donna avendo lucidamente riflettuto su quanto accaduto decide di chiudere ogni genere di rapporto ben sapendo di come questo possa distrugge ulteriormente la sua vita e quella del figlio. Purtroppo la rottura del rapporto non sarà così semplice in quanto il ragazzo si dimostrerà estremamente instabile mentalmente nonché ossessionato dalla professoressa che vuole assolutamente tutta per lui. Un tragico epilogo tuttavia aiuterà alla famiglia di Claire di ritrovare quella unità ormai perduta.

