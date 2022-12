Il ragazzo della porta accanto/ Su Rete 4 il film con Jennifer Lopez

Il ragazzo della porta accanto, film di Rete 4 diretto da Rob Cohen

Il ragazzo della porta accanto va in onda oggi, sabato 10 dicembre, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un film thriller con sfumature erotiche prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2015 da Jason Blum e diretto da Rob Cohen. Quest’ultimo ha scelto per la realizzazione attori come Ryan Guzman, Hill Harper, Jennifer Lopez e Ian Nelson.

Il film ha avuto una storia controversa dal punto di vista degli incassi. Negli Stati Uniti infatti la pellicola ha riscosso un grande successo, anche dal punto di vista della critica sulla sceneggiatura. In particolare, a dispetto dei soli 4 milioni di dollari stimati come budget, il film ha superato i 50 milioni di dollari al botteghino. In Italia invece, il titolo ha superato appena i 600 mila euro.

Il ragazzo della porta accanto, la trama del film

Il protagonista della storia de Il ragazzo della porta accanto è Claire Peterson, una giovane docente liceale alle prese con un sofferto divorzio avvenuto nel corso dell’anno. Garrett, il suo ex, non sembra voler adempiere ai suoi doveri di padre; nonostante gli impegni con la scuola Claire si ritrova a dover crescere il figlio Kevin totalmente da sola non senza difficoltà. Presa dallo stress e dal momento caotico, cerca di sfogare la tensione con atteggiamenti che lei stessa riconosce non appartenervi.

In particolare, inizia a provare una forte attrazione nei confronti di un suo vicino di casa 20 anni più piccolo di lei di nome Noah. Dopo una notte di passione la protagonista mette subito le cose in chiaro con il ragazzo; il suo momento di debolezza l’ha portata verso di lui, ma la cosa non può andare oltre quell’evento casuale. Dopo aver chiuso definitivamente, Claire cerca di evitare che il figlio venga a conoscenza dei fatti.

La donna inoltre era convinta che Noah, vista la giovane età, avrebbe accettato la chiusura senza troppe storie, convinta che anche da parte sua non vi fosse alcun legame sentimentale. La realtà dei fatti sarà però sconvolgente; il giovane inizierà quasi a perseguitare la donna; come un vero e proprio stalker si informerà su tutti gli spostamenti e movimenti, spesso presentandosi nei luoghi da lei frequentati senza alcun preavviso.

La situazione genererà un senso di paura piuttosto forte nella donna, convinta che qualcosa di male possa accadere. Come se non bastasse, inizia ad avvicinarsi sia al figlio che all’ex marito, quasi organizzando una sorta di vendetta senza ragione. Il panico metterà in allerta Claire, che cercherà in tutti i modi di salvaguardare la propria vita e quella di Garrett.

