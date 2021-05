Il ragazzo della portaaccanto/ Su Rete 4 il film con Jennifer Lopez (oggi, 29 maggio)

Questa sera, sabato 29 maggio, alle 21.20 su Rete 4 va in onda il film “Il ragazzo della porta accanto” su Rete 4. Il film, girato nel 2015 da Rob Cohen, vede la partecipazione di Jennifer Lopez (in forma più che mai), Ryan Guzman e Ian Nelson. La sceneggiatrice Barbara Curry, che è stata avvocato penalista per dieci anni, ha rivelato a Cosmpolitan di aver avuto lo spunto per la trama del film dopo essere passata davanti alla “casa dei suoi sogni”, di fronte alla quale abitava un compagno di suo figlio, un “cattivo ragazzo”.

Da qui l’idea di un ragazzo che arriva e crea conflitti nel quartiere. Il film, costato 4,000,000 di dollari, ha incassato 52,425,855 di dollari a livello mondiale, mentre in Italia fu un vero e proprio insuccesso con 664,421 euro.

Il ragazzo della porta accanto, la trama del film

Claire Peterson, insegnante di letteratura, vive da sola con il figlio adolescente Kevin dopo essersi separata dal marito Garrett, a causa dei suoi ripetuti tradimenti. In un momento di debolezza, Claire si lascia sedurre da Noah, il giovane vicino da poco arrivato nel quartiere, e va a letto con lui. Noah sembra un ragazzo dolce e generoso, ama la letteratura e prende sotto la propria ala protettiva Kevin che, a causa della sua timidezza, ha qualche problema a scuola. Dopo una notte di passione, Claire vorrebbe dimenticare quanto accaduto, anche perché è ancora innamorata del marito che sta cercando di farsi perdonare. Ma la passione di Noah diventa presto un desiderio ossessivo e inizia a perseguire Claire, iscrivendosi alle sue lezioni…

