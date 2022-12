Il ragazzo di campagna/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto

Il ragazzo di campagna, film di Rete 4 diretto da Castellano e Pipolo

Il ragazzo di campagna va in onda oggi, lunedì 26 dicembre, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 1984 da Achille Manzotti e diretto da Castellano e Pipolo, autori anche della regia. Per il cast sono da menzionare le partecipazioni di Renato Pozzetto, Donna Osterbuhr, Clara Colosimo e Massimo Boldi.

Il film Il ragazzo di campagna vede nei panni del protagonista Renato Pozzetto, ma il ruolo inizialmente era stato pensato per Enrico Montesano. Il celebre attore dovette rinunciare alla possibilità per via di altri impegni cinematografici. Le riprese sono state svolte quasi interamente presso gli studi di Cinecittà, salvo alcune scenografie presso la città di Milano. La pellicola è inoltre considerata tra le più iconiche della cinematografia italiana per la sua influenza sulla cultura di massa.

Il ragazzo di campagna, la trama del film

Il protagonista della storia de Il ragazzo di campagna è un simpatico contadino alle prese con un senso di insofferenza legato alla sua attuale condizione. La monotonia delle campagne e dei lavori per la terra lo stanno lentamente logorando, al punto da portarlo verso una decisione clamorosa. Una volta compiuti 40 anni, decide di stravolgere le proprie abitudini e vita trasferendosi finalmente in città.

Il suo sogno era quello di entrare in contatto con la società vera e propria, con la socialità urbana e con tutti i comfort che di riflesso aveva conosciuto. Sceglie come città Milano, per la sua grandezza e notorietà, oltre che perché vicina alla sua casa di campagna.

Una volta giunto a destinazione va subito a far visita a suo cugino di nome Severino per avere una sorta di guida nel caos cittadino. Clamorosamente però, il parente era l’ultima persona che avrebbe potuto aiutarlo. Severino era infatti un borseggiatore professionista, poco avvezzo alla legalità e all’ospitalità nei confronti del cugino forestiero.

Dopo poco infatti, appurata la situazione, Artemio decide di fare tutto da solo al fine di non rovinare il suo progetto di rinascita. Girovagando per la città e cercando di familiarizzare con le dinamiche urbane conosce una giovane di nome Angela. Tra i due sarà amore praticamente subito ma le differenze sociali e culturali tra i due si fanno sentire soprattutto all’inizio.

In ogni caso il protagonista lavorerà duro per superare quelle barriere sociali e imparare sempre cose nuove grazie alla disponibilità della donna. Quando le cose sembrano andare per il meglio, una rivelazione di Angela rovina la magia che sembrava crearsi. La donna infatti era troppo presa dagli impegni lavorativi per dedicarsi alla relazione con Artemio. Dopo questa ennesima delusione l’uomo abbandona il sogno cittadino e torna presso la sua casa in campagna dove viene accolto da Maria Rosa, da anni innamorata di lui. Colpito dalla ragazza Artemio dimenticherà presto Angela, rifiutandola anche quando sarà lei a tornare.

