Il ragazzo di campagna/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto (oggi, 10 gennaio 2021)

Si tratta di una grande classico della commedia all'italiana realizzato nel 1984 dalla Titanus in collaborazione con Faso film. La regia è stata curata da Castellano e Pipolo i quali si sono occupati anche del soggetto e della sceneggiatura con le musiche composte da Mariano Detto mentre il montaggio è stato eseguito da Antonio Siciliano. Nel cast sono presenti tanti attori famosi tra cui Renato Pozzetto, Massimo Boldi Clara Colosimo, Donna Osterbuhr, Renato D'Amore, Franco Diogene e Enzo Cannavale.

Il ragazzo di campagna, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il ragazzo di campagna. Artemio è un contadino che vive in un piccolo borgo delle campagne lombarde portando avanti un’esistenza estremamente semplice che lo vede occuparsi delle tante faccende agricole. La mattina si alza al cantare del gallo e deve costantemente fare i conti con temperature gelide in virtù della mancanza completa di riscaldamento in casa e con finestre per nulla ermetiche. Il cibo risente delle condizioni climatiche avverse e nella sua abitazione condivisa soltanto con la madre non c’è alcun genere di comfort compresa la televisione.

Ad un certo punto di questa esistenza estremamente semplice, si rende conto di poter aspirare a ben altro genere di vita per cui prende tutti i suoi risparmi e parte di quelli messi da parte dalla madre e parte alla volta di un sogno cittadino andando a vivere nella città di Milano. Purtroppo l’impatto con la vita cittadina sarà ben differente da quello che aveva sempre sognato e immaginato anche perché una volta arrivato in città con il suo ingombrante trattore viene bloccato dai vigili i quali lo sequestrano.

Il povero Artemio a questo punto non può far altro che rivolgersi ad un suo vecchio cugino che in realtà si dimostra un truffatore e ladro. Durante il borseggio di una ragazza la conosce e si innamora perdutamente. Lui vorrebbe fare le cose per bene ma lei è una ragazza ben differente dalla sua cultura per cui estremamente sofisticata e che soprattutto ama tantissimo viaggiare e il calcio.

Saranno tantissime altre le difficoltà che il povero Artemio incontra nella sua vita cittadina, partendo dall’appartamento estremamente ristretto con tante comodità che tuttavia lui non sa gestire tant’è che finisce per essere portato d’urgenza in ospedale in virtù di un’intossicazione alimentare. Non riuscendo a trovare un lavoro adatto per le sue caratteristiche ma ugualmente interessato al presente e al suo amore alla ragazza che ha conosciuto in città, decide di vendere il proprio sangue per acquistare un anello e dichiararsi. Quando finalmente capisce che questo genere di vita non è assolutamente adatto per le sue esigenze, fa ritorno nel suo piccolo borgo scoprendo come in realtà quella vita era molto migliore di quanto pensasse.

