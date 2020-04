Il re dei re, Rete 4/ Trama e cast del film con Jeffrey Hunter (oggi, 10 aprile 2020)

Il re dei re va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 10 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un vero e classico Colosseo realizzato nel 1961 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer che sei anche occupata della distribuzione nelle sale cinematografiche per la regia di Nicholas Ray mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata la versione cinematografica da Philip Yordan. Le musiche della colonna sonora di questa pellicola sono state firmate da Miklos Rozsa, i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico portano la firma di Georges Wakhevich mentre nel cast sono presenti tra gli altri Jeffrey Hunter, Siobahn McKenna, Robert Ryan, Hurd Hatfield, Ron Randell, Viveca Lindfors e Frank Thring.

Il re dei re, la trama del film

Ecco la trama de Il re dei re. Ci troviamo nei pressi di Gerusalemme nell’anno 63 avanti Cristo con il militare e politico Romano Gneo Pompeo Magno il quale, dopo aver fatto saccheggiare tutta la città, si ritrova nel sacro tempio a mettere le mani su quello che veniva definito come il mitico e molto ricco tesoro di Salomone. Tuttavia, il tesoro si rivela essere di tutt’altro genere ossia un prezioso documento conosciuto come i rotoli della torah che lui vorrebbe addirittura distruggere se non fosse per l’immediato intervento di un sacerdote il quale se li fa consegnare e quindi li porta in salvo. Le vicende che vengono raccontate fanno un salto temporale arrivando all’anno 0 ed in particolar modo con la nascita di quello che viene definito come il re dei re. Erode re di Gerusalemme, temendo che un’antica leggenda possa trovare realizzazione decide di far uccidere tutti i bambini nati nella città di Betlemme, ma Gesù grazie a sua madre Maria e a suo padre putativo Giuseppe, riesce a salvarsi fuggendo in Egitto. Nel corso degli anni Gesù il figlio di Dio inizierà a crescere e soprattutto a diventare punto di riferimento per i suoi stessi genitori e per quanti ascoltano le sue parole di grande pace e gioia. In seguito, sarà sempre più grande e peraltro composto da quelli che verranno poi definiti i suoi 12 apostoli che lo seguiranno in tutte le vicende che riguarderanno i suoi ultimi momenti di vita. Infatti Gesù si ritroverà all’età di 33 anni ad essere accolto ed acclamato come il Messia nella città di Gerusalemme nel giorno della domenica delle Palme. Da qui in poi avrà inizio quella che sarà la settimana di passione di Gesù che dovrà compiere quello che è il disegno di suo padre partendo dalla ultima cena in cui sarà tradito dal suo Apostolo Giuda fino ad arrivare alla flagellazione e soprattutto alla crocifissione con tanto di Resurrezione nel giorno di Pasqua. Una straordinaria vicenda nella quale il figlio di Dio si farà espiatore di tutto il mondo dei tanti peccati accumulati nel corso dei secoli.



