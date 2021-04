Il Re dei Re/ Su Rete 4 il film con Jeffrey Hunter e Siobhan McKenna

Il Re dei Re va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, venerdì 2 aprile, a partiredalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana del 1961 realizzata dalla metro-goldwyn-mayer la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini per la regia di Nicholas Ray. Il soggetto e ovviamente tratto dai racconti biblici riguardanti la vita di Gesù con sceneggiatura adattata da Philip Yordan. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Miklos Rozsa mentre la scenografia è di Enrique Alarcon e Georges Wakhevich . Nel cast sono presenti tra gli altri Jeffrey Hunther, Siobhan McKenna, Robert Ryan, Ron Randell, Hurd Hatfield, Viveca Lindfors, Frank Thring e Rita Gam.

Il Re dei Re, la trama del film

La storia straordinaria che viene raccontata in Il Re dei Re ha inizio nell’anno 63 Avanti Cristo con l’impero romano, in particolare con Pompeo Magno che riesce a conquistare Gerusalemme e soprattutto a saccheggiarla. In un impeto di potenza, il condottiero romano si trova dinnanzi al sacro tempio di Gerusalemme con l’obiettivo di impossessarsi del tanto decantato tesoro di Salomone. Fa uccidere tutti i sacerdoti che cercano di contrastarlo, salvo poi rimanere deluso in quanto il tesoro era rappresentato soltanto dai rotoli della Torah. Da questo momento in poi ha inizio il forte dominio da parte dell’Impero romano che impone la propria volontà con estrema rabbia e ferocia, peraltro mettendo sul trono della Giudea un sanguinario tiranno di nome Erode il Grande.

Le vicende raccontate poi parlano del falegname Giuseppe e di sua moglie Maria che sono arrivati per dare alla luce loro figlio Gesù e per rispondere alla richiesta dell’Impero Romano per quanto riguarda l’esigenza di farsi censire. Tuttavia, questo sarà un periodo particolarmente violento e pericoloso soprattutto per il piccolo Gesù in quanto Erode, è venuto a sapere della profezia e della nascita di un nuovo re, così decide di ordinare a un centurione di nome Lucio e ai suoi uomini di uccidere tutti i bambini neonati a Betlemme.

Maria e Giuseppe riescono a salvarsi e si trasferiscono in Egitto per poi far ritorno diversi anni più tardi a Nazareth. Nella pellicola vengono raccontati i momenti più significativi della vita di Gesù, in particolar modo della settimana Santa. Una settimana di passione nella quale Gesù ormai conosciuto da tutti come il figlio di Dio in terra, sta per sacrificarsi per purificare il mondo dai tanti peccati. Le vicende narrate fanno riferimento al giovedì di Pasqua con l’ultima cena e il tradimento da parte di Giuda ,per poi consumarsi tutto nel drammatico venerdì santo durante il quale Gesù viene prima flagellato e poi crocifisso. La volontà di Dio però si consumerà nella giorno di Pasqua con la resurrezione di Gesù che sarà mandato dai propri apostoli inducendoli a viaggiare per tutte le terre conosciute per diffondere la parola di Dio, portando avanti un’opera di evangelizzazione.

