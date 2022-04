Il Re dei Re/ Su Rete 4 il film di Nicholas Ray

Il Re dei Re va in onda su Rete 4 oggi, 16 aprile 2022, a partire dalle ore 21.25. Di chiara ispirazione vangelica, il film è una produzione americana del 1961 di genere epico, storico, biblico e drammatico. Il regista è Nicholas Ray e gli interpreti principali sono: Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna, Robert Ryan, Ron Randell, Hurd Hatfield e Viveca Lindfors. Il film è stato prodotto e distribuito dalla Metro Goldwyn Mayer diventando un cult in giro per tutto il mondo. Straordinaria è anche la fotografia curata da Manuel Berenguer, Milton R.Krasner e Franz Planer. Le musiche invece sono state curate da Miklos Rozsa.

Nancy Drew e il passaggio segreto/ Su Italia 1 il film di Katt Shea

Il Re dei Re, la trama del film: lo spietato Erode

La storia de Il Re dei Re si svolge in Giudea dove Gerusalemme dopo essere stata conquistata da Pompeo, passa nelle mani dello spietato Erode il quale si dimostra un re pronto a tutto pur di far prevalere la sua egemonia. A Betlemme, intanto arrivano il falegname Giuseppe e sua moglie Maria i quali non trovando posto da nessuna parte si rifugiano in una grotta, dove Maria mette al mondo il ,oro figlio Gesù che ben presto viene adorato da pastori e dai Re Magi. Venuto a conoscenza dell’accaduto ordina che vengano uccisi tutti i bambini appena nati, ma viene assassinato da suo figlio Erode Antipa desideroso di prendere il suo posto al comando. Gli anni passano e Gesù ormai trentenne è diventato un predicatore di pace suscitando ammirazione e l’adorazione di molte persone, grazie anche ai tanti miracoli che ha compiuto. Tutto ciò provoca la grande preoccupazione di Erode Antipa, Ponzio Pilato e il governatore Caifa. Durante una cena con i suoi fedeli discepoli, Gesù viene tradito da Giuda e consegnato nelle mani dell’autorità romane. Comincia così il duro calvario di Gesù che termina con la sua crocifissione.

"LUIGI PROIETTI DETTO GIGI" DOCUFILM SU GIGI PROIETTI, RAI 3/ Il ricordo dell'attore

Il video del trailer del film Il Re dei Re

LEGGI ANCHE:

La nostra grande famiglia/ Su Rai 3 il film con Caterina Murino

© RIPRODUZIONE RISERVATA