Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola: anticipazioni del film in onda oggi

Oggi, martedì 4 febbraio 2025, in prima serata, Raitre trasmette “Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola”. Il film, presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma, si ispira all’opera letteraria” Napoli solo andata… Il mio lungo viaggio” di Mario Merola e Geo Nocchetti e racconta il viaggio fatto dal grande artista per diventare una vera e propria leggenda della propria città. Amatissimo dai colleghi e dal pubblico, Mario, a distanza di anni dalla sua scomparsa, è uno dei personaggi più amati. Attore, cantante, compositore e personaggio televisivo, è considerato il re della sceneggiata, un genere a cui è riuscito a ridare valore grazie ai numerosi film interpretati negli anni ’70 e ’80.

«Mario Merola è stato un grande artista e un grande personaggio, tale che per raccontarlo bisogna innanzitutto entrare nel suo mondo, in ciò che ha rappresentato e rappresenta per un intero popolo – spiega il regista Massimo Ferrari. – È il re della sceneggiata, colui che ha fatto rinascere un genere nato nei primi anni del Novecento e lo ha portato a vette di popolarità impensabili».

lI Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola: i luoghi e le voci del documentario

Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola rappresenta un vero e proprio omaggio al grande artista. Il documentario mostra quelli che sono stati i luoghi di Merola come il porto, la zona delle “Case Nuove”, Piazza Mercato, la casa di Portici, la sua famosa cucina in cui ancora figli e nipoti preparano “gli spaghetti alla Merola”.

Attraverso racconti e interviste, viene raccontato non solo Merola artista, ma soprattutto l’uomo che ha sempre messo al primo posto la sua famiglia. Sono tante le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di chi ha potuto lavorare con lui come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni. Non potevano mancare, poi, le testimonianze dei figli Francesco, Roberto, Loredana Merola.

Come vedere in diretta streaming Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola

E’ una serata davvero speciale quella che questa sera, Raitre dedica a Mario Merola e agli amanti di Napoli, della sua musica e dei suoi artisti. La diretta televisiva prenderà il via alle 21.20 e, alla stessa ora, su Raiplay, comincerà la diretta streaming che, però, sarà garantita anche nei giorni successivi in modo tale da permettere a tutti di poter rivivere la leggenda di Merola.