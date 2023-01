Il re leone/ Su Rai 1 il film live action del classico Walt Disney

Il re leone, film di Rai 1 diretto da Jon Favreau

Il re leone verrà trasmesso su Rai 1 dalle ore 21.25 di oggi, 2 gennaio. Il film è stato diretto da Jon Favreau e prodotto dalla Walt Disney Pictures. La sceneggiatura e la scenografia sono state curate da Jeff Nathanson e da James Chinlund, mentre la la fotografia e il montaggio rispettivamente da Caleb Deschanel, da Mark Livolsi e Adam Gerstel. Il film è stato prodotto da Jon Favreau, Karen Gilchrist, Jeffrey Silver con la collaborazione di Tom Peitznann, Thomas Schumacher e di Julie Taymor.

Tra i doppiatori originali del cast ci sono Donald Glover, JD McCrary, Billy Eichner, Seth Rogen, Beyoncé, Penny Johnson Jerald, John Oliver, John Kani, Florence Kasumba, Eric Andre, Alfre Woodard e James Earl Jones. La scenografia di James Chinlund è stata particolarmente apprezzata a tal punto da essere oggetto di candidatura al Premio Donald Glover Black Reel.

Il suo progetto fu confermato nel 2016 in seguito al successo de Il libro della giungla, film diretto dal medesimo regista. Il film Il re leone è stato girato negli Stati Uniti d’America in lingua originale inglese ed è uscito nella sale cinematografiche statunitensi il 19 luglio 2019. In Italia è stato pubblicato qualche giorno dopo al Giffoni Film Festival, arrivando nei cinema italiani a fine agosto 2019.

Il re leone è stato uno dei primi film ad essere inserito sul servizio streaming Disney+. La pellicola cinematografica ha incassato oltre 543 milioni di dollari e oltre 1 miliardo di dollari nel resto del mondo, divenendo l’ottavo film che ha ottenuto i migliori incassi dell’intera storia cinematografica.

Il film Il re leone ha ottenuto un gran numero di recensioni positive dalla critica e dal pubblico, apprezzando il remake del film originale nel nuovo stile e ritenendola un’opera cinematografica di intrattenimento raffinato e piacevole. Il re leone ha ottenuto tantissimi riconoscimenti, tra cui la candidatura al Premio Oscar per i migliori effetti speciali, per migliori film d’animazione e alla migliore colonna sonora.

Il re leone, la trama del film

Passiamo a leggere la trama de Il re leone. Mufasa e Sarabi sono i sovrani leoni e convocano gli animali della savana in occasione dei festeggiamenti della nascita del loro primo figlio Simba, innalzato dal mandrillo Rafiki. Mufasa si reca poi dal fratello Scar, che non era venuto alla cerimonia poiché geloso e adirato del fatto che Simba sarà il successore al trono.

Simba ormai cresciuto diviene energico, sostenuto da Mufasa e dal mandrillo, che gli fanno conoscere le Terre del Branco. Simba una volta appreso che le iene sono entrate nel terreno, incontra il perfido zio Scar, che gli racconta del Cimitero degli Elefanti, luogo pericoloso per il piccolo leone poiché ci sono le iene. Mufasa viene avvertito e recupera il figlio, rimproverandolo.

Scar intanto rimprovera le iene poiché non sono riuscite a uccidere il cucciolo, così pianifica di far morire Mufasa. Scar conduce Simba a una gola, e Mufasa avvertito dal fratello salva Simba dal branco di iene, finendo poi per morire per mano del malvagio fratello. Simba riesce a scappare via dall’attacco delle iene, e successivamente Scar compiange in modo falso e frettoloso la morte del fratello.

Un giorno Timon e Pumbaa sono attaccati da una leonessa nella giungla, ma interviene Simba, che scopre poi che quella era un’amica dell’infanzia. Intanto Rafiki scopre che Simba è vivo per aver intravisto un ciuffo del pelo, trovandolo e facendogli capire che il padre non lo ha mai abbandonato in realtà. In seguito Simba si scontra col malvagio zio, apprendendo che è stato lui stesso a provocare la morte del padre e attaccando le iene. Simba vince nello scontro e diviene re delle Terre del Branco insieme a Nala e alla figlia.











