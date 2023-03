Il Re Scorpione/ Film fantasy d’azione in onda oggi mercoledì 1 marzo su Italia 1

Il Re Scorpione, il film di Italia 1 con “The Rock”

Il film Il Re Scorpione andrà in onda oggi mercoledì 1° marzo su Italia 1 alle ore 23,30. Si tratta di un film fantasy d’azione del 2002, diretto dal regista Chuck Russel e con protagonista Dwayne ‘The Rock’ Johnson nei panni di Mathayus il Re Scorpione. Si tratta di uno dei primi film dell’attore/wrestler, dopo l’esordio cinematografico ne ‘La Mummia – Il Ritorno’. Tra gli altri attori principali che hanno preso parte alla pellicola figurano Kelly Hu nei panni di Cassandra, e Steven Brand in quelli di Memnone.

Chi sono i The Beatbox/ "I Beatles sono sempre stati nei nostri cuori"

Il film Il Re Scorpione è stato inizialmente pensato come lo spin-off della serie La Mummia; successivamente sono usciti numerosi sequel della pellicola. Il film ha una durata di circa un’ora e mezza ed è stato prodotto negli Stati Uniti, in Germania ed in Belgio da Universal Pictures. La sceneggiatura è affidata a David Hayter, William Osborne e Stephen Sommers, mentre la scenografia è opera di Ed Verraux, Greg Papalia e Kate Sullivan. Le musiche sono state composte da John Debney e la fotografia è di John R. Leonetti.

Cristina Scuccia a L'isola dei famosi/ Svolta da ex Suora: "Ho seguito il cuore"

Il Re Scorpione, la trama del film

La trama de Il Re Scorpione segue le gesta di Mathayus, un rinomato mercenario detto, appunto, Il Re Scorpione. La terra in cui abita è divisa in varie tribù che lottano per il potere, ma Mathayus preferisce rimanere al di fuori da tutto ciò che riguarda tali questioni politiche. Quando re Memnone decide di unire le tribù per creare un impero, Mathayus fa squadra con altri mercenari per impedirgli di raggiungere il suo obiettivo.

Mathayus viene poi contattato da Cassandra, principessa di una delle tribù, che gli propone un accordo: in cambio del suo aiuto nell’uccidere Memnone, la principessa gli fornirà il sostegno necessario per porre fine alla tirannia del re. Mathayus accetta e inizia a pianificare la sua missione. Attraversa la giungla e raggiunge la fortezza di Memnone, dove scopre che il re utilizza i suoi poteri di previsione del futuro per anticipare le mosse dei suoi nemici. Per sconfiggere il tiranno, quindi, Mathayus deve prima far fuori il suo stregone di corte, un uomo chiamato Philos.

Luca Salatino: "Ecco chi vince il GF Vip 7"/ E stronca Edoardo e Antonella: "Non so se fuori durerà"

Mathayus riesce a infiltrarsi nella fortezza di Memnone e a incontrare Philos ma, anziché di ucciderlo, lo convince a unirsi alla sua lotta. Philos gli fornisce una sostanza che rende il re vulnerabile alle armi, e Mathayus pianifica l’attacco finale contro il re. Mathayus, Philos e la principessa Cassandra organizzano un attacco contro il sovrano e il suo esercito. Dopo una cruenta battaglia, Mathayus ferisce mortalmente Memnone ponendo fine al suo potere. La principessa Cassandra prende il comando della sua tribù e si allea con Mathayus. Mathayus, a sua volta, decide di continuare la sua vita come mercenario, ma ora con un nuovo obiettivo: lottare per la giustizia e porre fine alla tirannia in tutti i luoghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA