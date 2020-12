Il re Scorpione2 – Il destino di un guerriero/ Su Italia 1 il film di Russell Mulcahy

Oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, alle 14.05 su Italia 1 va in onda il film “Il Re Scorpione 2 – Il destino di un guerriero (The Scorpion King 2: Rise of a Warrior)” del 2008. La pellicola è stata diretta da Russell Mulcahy, regista australiano noto per l’horror “Razorback – Oltre l’urlo del demonio (Razorback)” del 1984 e “Highlander – L’ultimo immortale (Highlander)” con protagonista Sean Connery e il sequel “Highlander II – Il ritorno (Highlander II – The Quickening)”, sempre con Sean Connery, Christopher Lambert e la bella Virginia Madsen. Nel cast di “Il re Scorpione2 – il destino di un guerriero” il protagonista è Michael Copon, volto noto del piccolo schermo. Il giovane attore è apparso in numerose serie tv com “Power Rangers Time Force” e “Power Rangers Wild Force”, “Scrubs – Medici ai primi ferri” e “Beyond the Break – Vite sull’onda”, nel quale ha interpretato 21 episodi. Al suo fianco la bella canadese Karen David, che ha debuttato nel 2003 con “Bollywood Queen”. Ha recitato anche in “Batman Begins” di Christopher Nolan e in “Jack Ryan – L’iniziazione” assieme a Keira Knightley.

Il re Scorpione 2 – Il destino di un guerriero, la trama del film

Ecco la trama del film “Il Re Scorpione 2 – Il destino di un guerriero”. Re Sargon è un tiranno con poteri sovrannaturali. Mathayus è un giovane ribelle che non accetta di sottomettersi a Re Sargon, ma il sovrano con i suoi poteri uccide il padre e il fratello del ragazzo. L’unica arma che potrebbe uccidere Re Sargon è la spada di Damocle, motivo per il quale il ragazzo scende negli Inferi, assieme ad un uomo di grande cultura, per trovare questa potente arma talismano. Sarà proprio la dea Astarte a donargli la Spada di Damocle. Il ragazzo intraprende un lungo viaggio verso gli Inferi, dove la dea Astarte gli dona la preziosa spada. Mathayus ingaggia un duello con Re Sargan, che per paura di essere sconfitto si trasforma in un gigantesco scorpione nero. Il giovane ribella ha comunque la meglio e dopo la vittoria riporta la spada negli inferi.



