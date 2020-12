Il regalo più bello/ Su Canale 5 il film con Danica McKellar (oggi, 20 dicembre 2020)

Il regalo più bello va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 15.00. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata è prodotta in Canada nel 2016 e distribuito direttamente in televisione con titolo originale My Christmas dream. Il film è stato diretto dal regista canadese James Head il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto riguarda lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questa pellicola sono presenti diversi attori piuttosto noti anche al pubblico italiano tra cui Danica McKellar, David Haydn-Jones, Deidre Hall, Christian Convery, Bruce Dawson e Greg Harper.

Il regalo più bello, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il regalo più bello. Cristina è una giovane donna americana che ha deciso di dedicare gran parte della propria giovinezza nel portare avanti gli studi necessari per diventare un’importante manager di catene di negozi di vario genere. Grazie ad un certo talento e soprattutto alla volontà ferrea di voler realizzare il proprio sogno, è riuscita ad essere ingaggiata come manager di un piccolo ma significativo magazzino.

Il proprietario della catena per il quale lavora ha grandi progetti, in particolar modo sta per aprire un nuovo centro della città di Parigi dove poter mettere a disposizione tutti gli articoli di cui si occupa ad un pubblico di potenziali clienti davvero enorme. Cristina è affascinata dalla possibilità di poter viaggiare e di lavorare in un contesto ben differente come quello Parigino, per cui si propone immediatamente per il posto dirigenziale attualmente disponibile.

Per riuscire ad ottenere questo importante incarico, Cristina deve però impressionare la proprietaria del negozio. Per fare questo decide di creare la migliore vetrina di Natale mai vista nella storia della catena, mettendo particolare attenzione a tutti gli aspetti come le finiture e gli oggetti nelle loro posizioni e tanto altro. Da sola si rende conto come sia impossibile realizzare una vetrina capace di permetterle di coronare il suo sogno, per cui si rivolge ad un uomo che in realtà è un impiegato della stessa catena e che da poco è stato licenziato.

La sua si dimostrerà un’intuizione felice in quanto l’uomo oltre ad essere una persona estremamente corretta e gentile è anche un talentuoso artista che saprà enfatizzare il concetto di arte voluto da Cristina per riuscire ad ottenere l’attenzione dei clienti e quindi la soddisfazione della proprietaria. Con il passare dei giorni e con l’opportunità di lavorare gomito a gomito tra Cristina e l’uomo che peraltro è un padre single da sempre attento alle esigenze dei propri figli, nascerà un forte sentimento d’amore che renderà questo periodo natalizio ancora più suggestivo ed intrigante.



