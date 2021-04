Il ribelle d’Irlanda/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 28 aprile 2021)

Il ribelle d’Irlanda andrà in onda oggi, mercoledì 28 aprile, nel primo pomeriggio di Rete 4. Si tratta di un dramma avventuroso romantico andato in onda con il titolo originale di Captain Lighfood e diretto dal giovane Douglas Sirk nel 1955. Il film vede come principali protagonisti Rock Hudson nei panni del bel Michael Martin, Barbara Rush in Aga Doherty, Jeff Morrow che interpreta John Doherty e anche il capitano Thunderbolt. Le musiche sono state curate dai compositori statunitensi Heinz Roemheld e Herman Stein.

Sicuramente la presenza di un cast importante e di protagonisti di altissimo livello regala al film dei punti di forza incredibili oltre ovviamente alla costruzione narrativa che non pecca nemmeno in uno dei suoi aspetti. Da vedere tutto di un fiato dall’inizio alla fine.

Il ribelle d’Irlanda, la trama del film

La storia de Il ribelle d’Irlanda è ambientata nel 1815 e vede come protagonista John Faherty, giovane uomo a capo dei ribelli. Il ragazzo per finanziare in maniera autonoma la lotta contro il potere possiede una casa da gioco ma ben presto il suo nascondiglio viene scoperto infatti riesce a scappare anche se ferito. In suo aiuto accorrono l’amico Mike e la fidanzata ma ormai è troppo tardi e l’uomo viene imprigionato. A Dublino, aveva conosciuto il ribelle chiamato capitano Thunderbold infatti proprio in questa occasione, i due stringeranno una forte amicizia supportandosi a vicenda, l’uomo sarà il suo braccio destro. Dopo tante peripezie, l’amore trionferà a il popolo riuscirà ad avere la sua libertà dall’oppressione.

