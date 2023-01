Il ricco, il povero e il maggiordomo/ Su Italia 1 Aldo, Giovanni e Giacomo

Il ricco, il povero e il maggiordomo, film di Italia 1 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo

Il ricco, il povero e il maggiordomo va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 22 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana prodotta da Medusa Film in collaborazione con Mediaset Premium e altre case cinematografiche nel 2014 con la distribuzione nei botteghini gestita soltanto da Medusa Film.

La regia de Il ricco, il povero e il maggiordomo è ovviamente di Aldo, Giovanni e Giacomo con il supporto di Morgan Bertacca il quale ha dato il proprio contributo con il trio anche per quanto riguarda la stesura del soggetto della sceneggiatura insieme ad Valerio Bariletti e Pasquale Plastino.

Le musiche della colonna sonora de Il ricco, il povero e il maggiordomo sono state firmate da Marco Sabiu mentre il montaggio è stato eseguito da Luigi Merarelli. Nel cast oltre ai tre principali protagonisti Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, ci sono anche Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara Damario e Massimo Popolizio.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, la trama del film

Leggiamo la trama de Il ricco, il povero e il maggiordomo. Giacomo è un ricco intermediario che abita a Milano e si occupa di investimenti ad alto rischio che però gli permettono quasi sempre di avere un ritorno economico importante. Recentemente ha deciso di effettuare un investimento particolarmente rischioso in uno stato africano nel quale c’è una pericolosa instabilità politica.

Un giorno mentre sta facendo ritorno dallo stabilimento nella propria auto di lusso guidata dall’autista Giovanni per sbaglio viene investito un povero venditore ambulante di nome Aldo che peraltro è in fuga dalle forze dell’ordine in quanto non in possesso di regolare licenza di commercio. Non sapendo come fare Giacomo ordina al proprio autista di far salire il povero Aldo nella macchina e di condurlo nella villa affinché si possano mettere d’accordo per una somma di poco conto per l’indennizzo.

Alla fine Aldo accetta come indennizzo la somma di soli 1.000 euro. Aldo tornato a casa si occupa alle proprie attività tra cui quella che lo vede nelle vesti di allenatore di una scuola di calcetto di ragazzini dell’oratorio. Il giorno seguente come da patti l’uomo ritorna nella villa del ricco commerciante e imprenditore milanese per ottenere i mille euro che gli vengono negati e messi a disposizione soltanto dopo aver svolto alcuni lavori domestici.

Le cose però stanno per cambiare nella vita dei tre personaggi in quanto Giacomo viene a sapere da un notiziario flash che nello Stato in cui aveva effettuato l’importanza investimento è scoppiato clamorosamente un colpo di stato che ha portato al default finanziario. In parole povere significa che tutto l’investimento è andato perduto mettendo a rischio anche la sua stabilità finanziaria.

Tra l’altro in questa avventura aveva deciso di investire anche il maggiordomo Giovanni mettendo tutti i denari messi da parte con tanti sacrifici durante la propria vita. In parole povere i tre finiscono per essere completamente al verde e quindi toccherà ad Aldo ospitare i poveri Giovanni e Giacomo presso la casa dove abita con la madre. Per riprendersi da tutto ciò organizzano un piano ben congegnato che secondo le loro aspettative potrebbe permettergli di riavere indietro gran parte del denaro perso.











