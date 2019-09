Il ricco, il povero e il maggiordomo/ Su Italia 1 film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il ricco, il povero e il maggiordomo andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, domenica 8 settembre, alle ore 21.20. Questa è una commedia di produzione italiana del 2014 diretta, scritta e interpretata dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo (Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice, Figa da Reuma Park). Nel cast anche Francesca Neri (Danni collaterali, Carne tremula, Hannibal), Rosalia Porcaro (Il seme della discordia, Addio fottuti musi verdi, Indovina chi viene a Natale?) e Guadalupe Lancho (Lo contrario al amor, Born to win, Evelyn). Il lungometraggio è prodotto da Medusa Film e da una cordata di sponsor, fra cui Carrefoure Chateau D’Ax.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: la trama del film

Giacomo Poretti è un ricco imprenditore milanese, che di recente ha scommesso una fortissima somma con un investimento in Burgundi, uno stato africano estremamente instabile. Un giorno mentre torna dal lavoro con il suo maggiordomo Giovanni, investe Aldo. Quest’ultimo è un venditore ambulante che sta scappando dalla polizia. Visto che Giovanni e Giacomo si trovavano in una zona pedonale, decidono di risarcire l’ambulante senza contattare la polizia. I tre si accordano sulla somma di 1000 euro, che Aldo verrà il giorno seguente a ritirare. Quando Aldo si presenta a casa di Giacomo però quest’ultimo cerca di abbassare il prezzo e costringe Aldo a fare alcuni lavori di casa per guadagnarsi la cifra pattuita. Nel frattempo in Burgundi si è verificato l’ennesimo colpo di stato e Giacomo ha perso tutto il suo investimento. Questo significa che l’imprenditore è praticamente sul lastrico, e ha perduto anche tutti i risparmi e la liquidazione di Giovanni, che aveva affidato a lui i suoi soldi per farli fruttare. Giacomo e Giovanni, entrambi senza un soldo, si ritrovano in mezzo alla strada in attesa che la banca decida se concedere un prestito all’ex imprenditore rampante. Nonostante le angherie subite dai due, Aldo si offre di ospitarli a casa propria in attesa che si rimettano in sesto finanziariamente.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA