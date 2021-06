Il ricco il povero e il maggiordomo/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il ricco il povero e il maggiordomo è una commedia leggera italiana che va in onda oggi, giovedì 23 giugno 2021, su Italia 1 alle 21.20. I protagonisti sono Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno curato anche la regia con la collaborazione di Morgan Bertacca. Inoltre il trio con la collaborazione di Bariletti, Plastino e Bertacca hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura. Tra i protagonisti c’è anche Giuliano Lojodice, un’affermata attrice che ha esordito negli anni sessanta affianco a Federico Fellini nel film La dolce vita.

La pellicola è prodotta da Medusa Film dove ha trovato la collaborazione di Carosello Records, Mediaset Premium, Carrefour e Curci. Il montaggio è di Luigi Merelli, mentre il direttore di fotografia è Giovanni Fiore Coltellacci, che nel 2016 cura la fotografia di Fuga da Reuma Park, i cui protagonisti sono sempre Aldo, Giovanni e Giacomo. Le musiche sono affidate al maestro Marco Sabiu che vanta collaborazioni con Ennio Morricone, Pavarotti, Francoise Hardy, Tanika Tikaram e Ligabue. Inoltre ha partecipato a importanti show televisivi che hanno visti protagonisti Adriano Celentano e Gianni Morandi. Dal 2010 al 2012 è stato direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.

Il ricco il povero e il maggiordomo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de Il ricco il povero e il maggiordomo. Giacomo è un intermediario finanziario che conduce una villa nel lusso a Milano. Da alcuni anni per aumentare il suo capitale si è lanciato in un investimento in uno stato africano minato giornalmente da guerre e colpi di stato. Un giorno mentre sta facendo ritorno a casa, a bordo della sua automobile guidata dal maggiordomo Giovanni, investono Aldo, un povero venditore ambulante che per scappare da un controllo della polizia si imbatte in una fuga senza sosta. Preoccupato per le condizioni del venditore, Giacomo decide di portare l’uomo nella sua abitazione per evitare controversie legali. Difatti il ricco finanziere pensa di risarcire Aldo del danno subito offrendogli mille euro.

Il giorno seguente come concordato, il venditore ambulante si presenta a casa dell’imprenditore per riscuotere il denaro, ma alla fine la somma pattuita viene abbassata e Giacomo obbliga l’uomo a sbrigare alcune faccende domestiche. Nel frattempo Giovanni sta portando avanti una storia sentimentale con una colf che lavora nella villa del finanziere e hanno in progetto di sposarsi, ma il loro sogno d’amore viene destabilizzato dalla notizia che arriva dal telegiornale: nello stato africano in cui Giacomo aveva investito tutti i suoi soldi scoppia una guerra civile e praticamente l’uomo perde tutto. Il poche parole Giacomo non ha più niente, Giovanni viene lasciato dalla fidanzata e Aldo decide di ospitare i suoi amici nella casa della madre. Da questo momento in poi il film si arricchisce di esilaranti situazioni divertenti.

