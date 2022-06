Il ricco, il povero e il maggiordomo/ Su Italia 1 il film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Il ricco, il povero e il maggiordomo, film di Italia 1 diretto da Morgan Bertacca

Il ricco, il povero e il maggiordomo andrà in onda oggi, venerdì 3 giugno, su Italia 1 dalle ore 21.20. Girato nel 2014 è diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca, regista e sceneggiatore italiano. Dal 2002 collabora con il trio comico e ai loro progetti artistici. Dirige tre dei loro film: Ammutta muddica al cinema; Il ricco, il povero e il maggiordomo e Fuga da Reuma Park.

Parallelamente, Bertacca ha creato dei documentari come Salar; Bikes, Bread, Wine – L’eroica; Running for Pititinga e Solo – Race Across America. Ha girato anche due lungometraggi indipendenti: Tre Lire Primo Giorno (con cui ha vinto la Palma d’Oro e il Premio al Beverly Hills Int’l Film Festival) e Un Sogno Serio. Il soggetto e la sceneggiatura del film sono di Aldo, Giovanni e Giacomo, Morgan Bertacca, Valerio Bariletti e Pasquale Plastino; la fotografia di Giovanni Fiore Coltelacci e le musiche di Marco Sabiu.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, la trama del film

Il ricco, il povero e il maggiordomo racconta le vicende del facoltoso Giacomo Maria Poretti, broker milanese coinvolto in un rischioso investimento nel Burgundi. Un giorno, mentre è insieme al maggiordomo Giovanni, investe Aldo, un venditore ambulante abusivo. I tre cercano di accordarsi senza ricorrere a vie legali: Giacomo darà ad Aldo 1.000 euro come indennizzo.

Il giorno successivo, Aldo torna alla villa per riscuotere il denaro, ma il broker cambia idea e lo costringe a svolgere dei lavori domestici per avere i soldi. Nel frattempo, Giacomo viene a conoscenza del colpo di stato in Burgundi: il suo investimento è miseramente fallito, lasciandolo sul lastrico. Giovanni e Giacomo finiscono in mezzo a una strada e Aldo li ospita a casa della madre. Cosa accadrà?

Il video del trailer de Il ricco, il povero e il maggiordomo













