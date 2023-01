Il Richiamo del Lupo/ Su Rete 4 il film con Jack Palance e Joan Collins

Il Richiamo del Lupo, film di Rete 4 diretto da Gianfranco Baldanello

Il Richiamo del Lupo va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 gennaio, alle ore 16:45. Si tratta di un western d’avventura sceneggiato da Juan Logar e Jesús Rodríguez, mentre la regia è filmata dall’italiano Gianfranco Baldanello. Il Richiamo del Lupo è stata prodotta da Dunamis Cinematografica ed Estudios Cinemátograficos Roma, ed è stato distribuito a livello locale e indipendente per diventare, con gli anni, un film molto apprezzato del suddetto regista.

Qualcosa di straordinario/ Il film su Italia 1: come vederlo in streaming

Al regista italiano e la produzione italo-spagnola, si aggiunge un cast ricco di nomi internazionali, a partire dall’attore che interpreta il cattivo – lo statunitense Jack Palance, che oltre a diversi film western ha recitato anche nel Batman di Tim Burton – e Joan Collins, nota per la sua presenza nella soap opera cult degli anni ’80 Dinasty, nonché per le sue apparizioni in film e serie televisive negli ultimi anni.

La verità è che non gli piaci abbastanza/ Film su Rai 1: la diretta streaming

Il film Il Richiamo del Lupo, tratta dai racconti di Jack London, cavalca la popolarità e le ambientazioni del genere western all’italiana, e com’era consuetudine all’epoca, diverse riprese sono state fatte in Spagna, i cui deserti ricordano molto quelli degli Stati Uniti sud-occidentali. Durante la sua carriera, Gianfranco Baldananello si è reso noto e fatto apprezzare soprattuto per i suoi lavori in campo western, ma diversi dei suoi ultimi film sono invece pellicole d’azione. Non solo, tra i suoi lavori figura anche qualche film erotico, in cui è presente come attrice anche Ilona Staller.

Un'impresa da Dio/ Diretta streaming del film su Italia 1

L’interprete di Williams Bates, Jack Palance, per anni ha fatto credere che la sua frequenza in ruoli da cattivo era dovuta agli interventi di chirurgia plastica dopo le ferite riportante in guerra, che hanno attribuito al suo viso i noti tratti duri e spigolosi. Prima di morire, però, ha rivelato che non era vero, ma solo una scelta dei suoi agenti per alimentare il fascino nei confronti dell’attore.

Il Richiamo del Lupo, la trama del film

Il Richiamo del Lupo inizia la sua trama con la storia di Jim e Mary, due bambini che rimangono orfani di padre mentre cercano riparo in una casa di campagna, e che decidono di proseguire il loro viaggio verso Dawson City con l’aiuto di Buck, un cane-lupo conosciuto lungo l’insidioso tragitto dopo che Jim l’ha liberato da una trappola in cui era incappato.

Il loro nuovo amico, assieme ad altri conosciuti nel viaggio, li sosterrà tra le diverse peripezie, compreso lo scontro col temibile William Bates nella cittadina di Klondyke. Arrivati a destinazione, i due fratelli danno nuova vita al giornale edito dal padre scomparso, il ‘Dawson City Nugget’, e contribuiranno a rendere florida e pacifica la città. Il titolo del film riprende il fatto che Buck, che scompare in diversi momenti della storia per stare col suo branco, accorre in soccorso dei bambini quando sente che ce n’è il bisogno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA