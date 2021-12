Il richiamo del lupo/ Su Rete 4 il film con Jack Palance

Il richiamo del lupo va in onda su Rete 4 oggi, 28 dicembre 2021, alle ore 16,40. Nel cast de troviamo come protagonista nel ruolo di William Bates il celebre attore americano Jack Palance, eroe di un’epopea nel quale si è reso amato dal pubblico con lungometraggi tra i quali ricordiamo a fine carriera ‘Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche’, film per il quale vinse l’Oscar come Miglior attore non protagonista.

Al suo fianco, nel ruolo di Sonia Kendall, l’iconica attrice Joan Collins, nel cinema celebre soprattutto per i film ‘The Stud – Lo stallone.

Il richiamo del lupo, la trama del film: un lupo liberato da una tagliola e…

Andiamo ad analizzare da vicino la trama de Il richiamo del lupo. Jim e sua sorella Mary liberano da una tagliola, messa da un cacciatore, un amabile cane mezzo lupo, Buck, che proteggerà i bambini durante l’esperienza più drammatica della loro vita. Jim e Mary stanno recandosi a Dawson City assieme al padre che muore durante il viaggio, motivo per il quale i due piccoli bimbi sono impauriti e alla mercé di perfidi personaggi che scorrazzano nelle praterie dell’Ovest americano, di animali selvaggi e di altri pericoli che segneranno le loro vite. Ma Buck è lì e non avranno timore di nulla.

