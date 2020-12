IL RICHIAMO DEL LUPO/ Su Rete 4 il film con Joan Collins

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, alle ore 16:40 la messa in onda del film “Il richiamo del lupo”. La pellicola è stata prodotta e girata nel 1975 grazie ad una co-produzione tra Italia e Spagna e diverse case cinematografiche tra cui la Dunamis Cinematografica. La regia del film è stata curata da Gianfranco Baldanello, da un soggetto basato su alcuni racconti di Jack London, mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Juan Logar e Jesus Rodriguez. Le musiche della colonna sonora portano la firma di Stelvio Cipriani, il montaggio è stato eseguito da Francesco Bertolucci mentre la scenografia è di Horacio Rodriguez. Nel cast sono presenti Jack Palance, Joan Collins, Elisabetta Virgili, Manuel De Blas, Fernando Romero, Remo de Angelis e Attilio Dottesio.

Il richiamo del lupo, la trama del film

Nelle selvagge terre americane Jim (Fernando Romero) e sua sorella Mary (Elisabetta Virgili) perdono il padre durante il viaggio per raggiungere la città di Dawson City. I due fratelli si riparano in una capanna a sole 100 miglia di distanza dalla città. In questa difficile situazione possono fare affidamento su un cane lupo di nome Buck, che in precedenza Jim aveva salvato da una tagliola. Buck, riconoscente al ragazzo per averlo salvato, aiuta Jim e Mary a raggiungere la città del Klondyke. Qui devono fronteggiare il prepotente William Bates (Jack Palance), ma conoscono anche John (Manolo de Blas), Sonia (Joan Collins) e Charlie (Ricardo Palacios). Con l’aiuto dei nuovi amici e di Buck, Mary e Jim sconfiggono la banda di Bates e riprendono la pubblicazione del “Dawson City Nugget”.



