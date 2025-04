Il richiamo della foresta, film su Rete 4 diretto da Chris Sanders

Mercoledì 2 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’avventura intitolato Il richiamo della foresta.

Questo progetto è una co-produzione di Stati Uniti d’America e Canada del 2020 ed è il quinto lungometraggio ispirato all’omonimo romanzo scritto dal giornalista e scrittore Jack London.

La regia è affidata a Chris Sanders, conosciuto in particolare per avere diretto numerosi film d’animazione di grande successo, come Lilo & Stitch (2002), Dragon Trainer (2010) e I Croods (2013). La colonna sonora è realizzata da John Powell, compositore che aveva già collaborato con Sanders in Dragon Trainer (2010).

Nei panni dell’avventuriero John Thornton, la star di fama internazionale Harrison Ford, amato il tutto il mondo per la sua interpretazione del coraggioso e spericolato archeologo Indiana Jones nell’omonima saga.

Al suo fianco l’attrice Karen Gillan, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Amy Pond nella serie tv Doctor Who. Nel cast anche: Dan Stevens, diventato famoso grazie al ruolo di Matthew Crawley nella serie televisiva Downton Abbey; Omar Sy, attore francese di origini nigeriane vincitore di un Premio César per Quasi amici – Intouchables; infine Bradley Whitford, interprete chiave della serie tv “The Mentalist”.

La trama del film Il richiamo della foresta: un cane riscopre la sua vera natura e sceglie la libertà

Il richiamo della foresta è ambientato in California alla fine del XIX secolo. Qui un cane di nome Buck, fedele amico di uno dei più importanti giudici della zona, viene rapito da una banda di criminali per essere rivenduto come esemplare di cane da slitta. È così che Buck finisce nelle terre desolate dell’Alaska, costretto a vivere in gabbia e addestrato a suon di bastonate dai cercatori d’oro.

Il destino lo porta a cambiare più volte padrone, prima al fianco di un postino di origini francesi, poi sotto il controllo di un violento avventuriero, disposto a tutto pur di trovar fortuna.

Proprio a causa del suo egoismo e della sua ferocia, quest’ultimo viene abbandonato dagli altri cani del branco, mentre Buck incrocia la strada di un uomo solitario di nome John Thornton (Harrison Ford).

Finalmente grazie a lui Buck trova un po’ di pace e di amore, iniziando ad esplorare insieme quei luoghi selvaggi. Man mano che penetrano nel cuore di queste terre, però, Buck sente sempre più forte il richiamo della foresta, fino a quando non cede al suo istinto, unendosi ad un branco di lupi, senza mai dimenticare però il suo grande amico.