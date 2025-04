Perché Il richiamo della foresta non va in onda questa sera? Il cambio di programmazione

Questa sera, mercoledì 2 aprile 2025, Italia 1 subisce un improvviso cambio di programmazione che coinvolge due iconici film. Inizialmente stasera sarebbe dovuto andare in onda, come prefissato su palinsesto, il remake del film Il richiamo della foresta diretto da Chris Sanders; la pellicola del 2020 è il quinto lungometraggio ispirato al romanzo di Jack London e vede protagonista Harrison Ford nei panni del celebre avventuriero John Thornton.

The Prestige, Rete 4/ Trama e cast del film di Christopher Nolan con Christian Bale, oggi 2 aprile 2025

Tuttavia il film questa sera sera non va in onda e viene sostituito, sempre in prima serata su Italia 1, da Top Gun. Tornano dunque sul piccolo schermo le avventure di Pete Michell, interpretato da Tom Cruise, e la scelta di questa sostituzione in palinsesto è legata all’improvviso lutto che ha coinvolto proprio il cast del film diretto da Tony Scott: la morte di Val Kilmer, che ha vestito i panni di Tom “Iceman” Kazansky.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA SU ITALIA1, 2 APRILE 2025/ Il film non va in onda, cambio di programmazione!

Top Gun sostituisce Il richiamo della foresta su Italia 1: l’omaggio a Val Kilmer

Val Kilmer è stato uno degli attori simbolo della saga di Top Gun, nel ruolo iconico di Iceman; l’attore, che in carriera ha recitato anche in The Doors, è morto all’età di 65 anni stroncato da una polmonite, come comunicato dalla figlia Mercedes. Un lutto che ha lasciato un vuoto improvviso nel mondo del cinema, di tutti coloro che hanno seguito le sue avventure sul grande schermo, dei fan e soprattutto della sua famiglia.

Anche per rendergli omaggio, Italia 1 ha deciso di mandare stasera eccezionalmente in onda in prima serata Top Gun, sostituendo dunque Il richiamo della foresta che era stato in precedenza inserito in palinsesto; un cambio di programmazione che farà sicuramente felici tutti i fan della celebre saga con Tom Cruise.

Sandro Pertini, chi è: partigiano e Presidente della Repubblica/ Condannato a morte dalle SS