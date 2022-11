Il richiamo della foresta/ Su Canale 5 il film con Harrison Ford

Il richiamo della foresta, film di Canale 5 diretto da Chris Sanders

Il richiamo della foresta va in onda su Canale 5 oggi, domenica 6 novembre, a partire dalle 21.20. Si tratta di un film d’avventura del 2020 dal titolo originale The call of the wild, distribuito da Walt Disney Italia/20th Century Fox e prodotto da tre Arts Entertainment, Twentieth Century Fox.

La regia è di Chris Sanders. Ha iniziato a lavorare presso la Marvel productions in una serie televisiva dal titolo Muppet Babies. Nel 1987 ha approdato alla Disney e ha collaborato alla realizzazione di Bianca e Bernie nella terra dei canguri. Inoltre a curato lo “storyboard” di alcune sequenze de La Bella e la Bestia, mentre ne Il Re Leone ne ha curato la scenografia. Nel 1998 con Mulan ha vinto due Annie Awards. Nel cast troviamo Karen Gillan e Harrison Ford che è stato vincitore di un Golden Globe e un Cèsar. Inoltre ci sono anche Omar Sy, Dan Stevens, Wes Brown e Dan Stevens.

Il richiamo della foresta, la trama del film: le avventure del cane Buck

Il richiamo della foresta è una storia ambientata a fine ‘800 e racconta le avventure di un coraggioso cane di nome Buck. All’inizio il quattro zampe vive nell’elegante fattoria di un giudice. Un giorno viene rapito con l’intento di venderlo ai ricercatori d’oro che lo utilizzano come cane da slitta in Alaska. Vive rinchiuso in una gabbia e addestrato con le maniere forti. Viene acquistato da un francese per tirare la slitta e aiutarlo a consegnare la posta. Entra a far parte di una muta di cani e ne diventa il capo.

Il postino perde il lavoro e il cane viene comprato da una persona feroce in cerca di fortuna. L’eremita John Thornton riesce a salvarlo e a strapparlo dalle mani del suo nuovo padrone. Buck si rende conto di aver trovato un amico e con lui sentirà sempre più forte il richiamo della foresta e delle terre selvagge, senza dimenticare l’amore che l’anziano gli ha donato.











