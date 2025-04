Dai dati ISTAT si evince una crescita del risparmio da parte delle famiglie italiane che automaticamente godono di un maggior potere d’acquisto (nonostante l’inflazione e i problemi economici legati alla precarietà del lavoro).

Cresce anche il consumo da parte dei nuclei familiari e automaticamente la spesa annua legata agli aumenti e agli oneri. Ma non è tutto, perché un tempo il nostro Bel Paese si posizionava sul mercato finanziario come “un territorio per ricchi“.

Borsa Milano oggi: Ftse Mib -6,5%/ Tra i peggiori crolli della storia di Piazza Affari: in fumo 47 miliardi

Il risparmio delle famiglie italiane non basta più

Anche se il risparmio delle famiglie italiane non è più sufficiente, o quanto meno non basta per colmare quelle certezze che hanno retto l’Italia per 80 anni, alcuni trend potrebbero crescere e dunque far tirare un sospiro di sollievo.

Ne è un esempio l’andamento del mercato immobiliare, con i suoi trend in crescita e le domande sugli affitti e sulle compravendita che pur gli aumenti, registrano dei dati positivi. Le dinamiche però stanno cambiando, anche il libero commercio tra Europa e Italia sta subendo delle differenze significative.

Istat, 1 italiano su 4 a rischio povertà/ “Intervento immediato o ci ritroveremo come nel dopoguerra”

I dazi voluti da Donald Trump penalizzeranno il made in Italy, il rifornimento elettrico non è più “scontato” come un tempo, e oggi più che mai occorre prudenza.

Un paracadute storico

Ciò che cambia oggi non è soltanto il mercato finanziario, ma anche le concezioni e i punti di vista dei giovani. Il posto fisso ad esempio, prima della Seconda Guerra Mondiale era una “certezza”, mentre ai tempi odierni prevale più “la felicità contestualizzata al lavoro“.

Ma proprio i punti di vista e i valori di un tempo oggi permettono anche ai più giovani, un “paracadute” importante. Nello specifico i patrimoni immobiliari (specialmente gli investimenti ai fini turistici) hanno acquisito un gran valore economico.

Russia: Dmitriev a Washington rilancia il dialogo con gli USA / “Le aziende americane vogliono tornare”

Un tempo l’Italia godeva di un rapporto tra i redditi e il patrimonio ingente. Basti pensare che il reddito aggregato aveva un valore più alto di 8 volte rispetto agli USA e più di 7 volte rispetto alla Francia, alla Germania e al Regno Unito.

Le dinamiche odierne però sono diverse, e non perché il risparmio delle famiglie italiane è indifferente, bensì per il patrimonio economico sempre più carente e un rincaro particolarmente impegnativo.