Il Ritorno del Monnezza, Rete 4/ Amendola non bissa il trionfo di Tomas Milian

Il ritorno del Monnezza, nel cast anche Enzo Salvi, Gabriella Labate, Kaspar Capparoni

‘Il ritorno del Monnezza‘ è il prime time della serata di oggi, 5 agosto 2021, su Rete 4 e la rete Mediaset punta molto in questa serata ‘Stracult’, termine con il quale si definisce il cinema dei Bombolo, Tomas Milian, Verdone dei primi tempi e tante altre pellicole tra commissari romaneschi o polizieschi noir con alfa modello Giulietta e banditi che sparano tra i Castelli romani o Torvaianica. Sì, è vero: Nico Giraldi (Tomas Milian), è morto ma nel 2005 la sua persona, il mitico commissario Monnezza risorge nei panni del figlio, e la resurrezione del culto fu l’occasione per produrre, proprio nel 2005, un film per non dimenticare quel personaggio tipico della Roma ‘coatta’. Nel cast, nel ruolo del figlio di Nico Girladi, Rocky, è Claudio Amendola deputato a ricevere l’eredità di Milian, attore che nella sua Roma, con il suo accento totalmente romano e, per molti aspetti, coattissimo, ha fondato la sua leggenda d’attore nazionale, ma con aspetti capitolini indiscutibili. Oltre al figlio del più grande doppiatore di tutti i tempi, Ferruccio Amendola, nel cast de ‘Il ritorno del Monnezza’ troviamo anche Enzo Salvi, Gabriella Labate, Kaspar Capparoni, Elisabetta Rocchetti, Antonello Morroni, Roberto Della Casa, insomma, Roma è ben rappresentata e la buonanima di Tomás Quintín Rodríguez, perché Tomas Milian, il romano forse tra i più romani in assoluto, è nativo di Cuba e può riposare in pace anche dopo questo tentativo, in parte riuscito, di ridare smalto al suo personaggio.

Il ritorno del Monnezza, la trama del film

Leggiamo la trama de Il ritorno del Monnezza. Il figlio der ‘Monnezza’, cioè Rocky Giraldi, come il padre Nico è poliziotto e lavora per la Polizia romana sulle tracce dei delinquenti che turbano la vita tranquilla della gente perbene di Roma. Come se non bastasse, oltre ad essere figlio di Nico Giraldi ha anche come amici i figli degli amici di ‘Monnezza’, quindi la tradizione continua tra sparatorie e momenti romani di vita comune, il tutto condito dalla sua ricerca di chi sta gestendo in Roma un grosso smercio di droga, un giro di soldi per milioni di euro legato ai vertici del crimine capitolino. Sono tornati i Giraldi!

